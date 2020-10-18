"Кременчук" вырвал победу у ХК "Донбасс" и сравнял счет в финальной серии УХЛ Париматч

18 октября, в Дружковке состоялся шестой поединок финала плей-офф УХЛ Париматч между "Донбассом" и "Кременчуком". До этой встречи счет в серии до четырех побед между клубами был 3:2, в пользу донецких хоккеистов.

Несмотря на пустые трибуны (в связи с карантином) организаторы поединка в Дружковке приняли очень интересное техническое решение в трансляции. Во время игры хоккеистов "Донбасса" поддерживали интершумом, который был записанный ранее, во время предыдущих игр дончан. За счет этого создавался эффект присутствия и в целом трансляция выглядела более живой.

Если говорить о игре, то в первом периоде первым номером играли гости. Уже на 3 минуте "горожане" разыграли простенькую комбинацию возле ворот Трифонова. Коробов отдал под бросок Денискина, а тот не сплоховал и отправил шайбу точно в дальнею "девятку" ворот.

Размочив счет в матче, "Кременчук" продолжал гнуть свою линию. Кременчугские хоккеисты играли от простого, забрасывая шайбу вперед, и при этом умело защищались. На 8 минуте у Созонова был неплохой шанс удвоить счет в матче, но "Донбасс" выручил вратарь Трифонов.

У хозяев за первый период было два, по настоящему, голевых моментов. Первый возник на 11 минуте - опасно бросал Коренчук, и Новицкий, не без труда справился с шайбой. А второй – у Монса. Форвард "Донбасса" выкатывался один на один с вратарем. Но, Новицкий каким-то чудом отбил шайбу, не позволив хозяевам сравнять счет.

Во второй двадцатиминутке, сценарий игры поменялся. Хозяева очень мощно провели первую половину. Но, "Кременчук" выстоял и ближе к экватору выровнял игру, а затем и забил. Правда, вначале с убийственной позиции не забросил Савченко. Блестяще в данном эпизоде сыграл вратарь Трифонов. Но, на 12 минуте и он был бессилен. Гости удачно разыграли большинство и Киселев, с подачи Толстушко удвоил счет – 2:0.

За 2 минуты до конца периода, обе команды могли забить. Вначале, после броска Туркина, Новицкий совершил очередной сэйв. А затем, уже свой голевой момент не смог реализовать Созонов. Выкатившись один в один с вратарем, он не смог забить с близкого расстояния. Шайба, после его броска прошла рядом со штангой.

Увы, но за 17 секунд до конца второй двадцатиминутки случился неприятный момент. Игрок "Кременчука" Савченко грубо сыграл против Григорьева, толкнув того сильно об борт. В результате, хоккеист "горожан" был удален до конца игры, а игрок "Донбасса" долго лежал на льду, а затем, смог покинуть площадку лишь с помощью своих партнеров.

Третий период начался с пятиминутного большинства дончан. В этот раз, подопечный Витера смогли реализовать преимущество в одного игрока. На 44 минуте, после мощного броска Кутугина, от синей линии, Новицкий щитками отбил шайбу. Но, первым на добивании оказался форвард "Донбасса" Захаров, который и переправил каучуковый снаряд в ворота.

Хозяева и дальше продолжали контролировать игру, не давая возможности гостям проводить атаки. Но ближе к середине периода "Кременчук" смог выровнять ход поединка и довести матч до победного результата – 2:1.

Теперь судьба чемпионства решиться в седьмом решающем матче в Кременчуге.

"Донбасс" - "Кременчук" 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: 0:1 - Денискин (Коробов), 02:51, 0:2 – Киселев (Толстушко - Серанов), 31:20, 1:2 – Захаров (Кутугин), 43:40.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Кобелев, Пангелов-Юлдашев - Журавлёв, - ; Монс - Туркин - Казаковцев, Лялька (А) - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костиков.

Кременчук: (Гордюшин); (Новицкий); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Варава - ; Киселёв (К) - Серанов - Созонов, Чемерилов - Волков - Орлов, Гриценко (А) - Пукс (А) - Савченко, Коробов - Дубинин - Денискин.