'Кременчук' в первом матче полуфинала УХЛ-Пари-Матч обыграл 'Белый Барс'

1 сентября, прошел первый полуфинальный матч в серии между "Кременчуком" и "Белым Барсом" на домашней арене кременчужан.

Первый после длительной паузы матч команды провели на скоростях, явно соскучившись по плей-оффовским баталиям. И хоть клубы имели достаточно много шансов у ворот противника, однако реализовать свои моменты оба клуба так и не смогли, а владения Игоря Давлетшина и Кирилла Кучера остались сухими.

С нулями на табло команды играли вплоть до третьей минуты второго периода, когда звено Дубинин-Денискин-Коробов "с мясом" не отправило шайбу в ворота Кирилла Кучера. Точный бросок на свой счет записал Андрей Денискин, забив первую шайбу в полуфинале плей-офф для "Кременчука". До конца вторых 20 минут встречи "барсы" так и не смогли использовать свои моменты и отыграть пропущенную шайбу.

Открыть для себя счет заброшенным шайбам "Белый Барс" смог уже на старте третьего периода - гол в свой актив записал Роман Благой. Однако, "горожанам" не понравился такой результат на табло и спустя 20 секунд Иван Савченко вновь вывел свой клуб вперед.

Провальной для белоцерковцев стала середина третьего периода, когда "горожане" при счете 2:1 трижды отличились в воротах "Белого Барса" - голы в активе Андрея Денискина, Дмитрия Созонова и Александра Коробова. Эти шайбы зафиксировали на табло финальный счет 5:1 в пользу хозяев матча, что означало победу "Кременчука" в первом поединке полуфинальной серии.

Отметим, что завтра, 2 сентября, "Кременчук" и "Белый Барс" проведет второй матч полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. Начало встречи - в 19:00, а прямая трансляция будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

"Кременчук" — "Белый Барс" 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Счет в серии 1:0

Шайбы: 1:0 Денискин (Дубинин, Коробов), 22:57; 1:1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37; 3:1 Денискин (Коробов, Дубинин), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубинин, Денискин), 52:49.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Боевых, Алексюк - Толстушко, Савицкий - Варава; Волков - Серанов - Киселёв (К), Созонов - Пукс (А) - Савченко, Леонов - Гриценко (А) - Тютченко, Коробов - Дубинин - Денискин.

Белый Барс: Кучер (Пеленский); Грицюк - Логач, Таран (А) - Портной, Ядловский - Собко, Резюк - ; Благой (А) - Мазур - Мостовой, Куцевич (К) - Ружников - Лесников, Грабовецкий - Гребеник - Бородай, Петрошенко - Трошкин - Резюк.

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