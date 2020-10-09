"Кременчук" совершил камбэк, но проиграл "Донбассу" в финале УХЛ

9 октября в Кременчуге состоялся второй поединок финальной серии УХЛ Париматч - "Кременчук" на своей площадке принимал донецкий "Донбасс". В первой игре успех праздновали гости, которые смогли в дополнительное время забросить победную шайбу – 5:4ОТ.

Вторая игра пошла по сценарию первой, но только сегодня уже догоняли с 0:2 "горожане" донецкую команду.

С первых секунд игры вперед пошли хозяева площадки - за первых три минуты они нанесли по воротам четыре опасных броска, с которыми не без труда справился вратарь "Донбасса" Дьяченко. Выдержав паузу, гости тут же забили гол, - Монс отдал на Казаковцева, а тот отменной передачей вывел Туркина на убойную позицию, с которой форвард "Донбасса" не промазал. Бросок и шайба прошила, в буквальном смысле слова, сетку ворот.

После забитого гола, гости перехватили инициативу в матче и вынудили хозяев играть на контратаках. Возле ворот "Кременчука" раз за разом начали возникать опасные моменты. Как минимум еще две шайбы должны были побывать в воротах кременчужан, но с бросками тех же Монса и Туркина блестяще справился вратарь Давлетшин.

Стоит отметить, что хозяева, так же имели шансы на взятия ворот. Пару бросков от Созонова, добивание Грицких и голевой момент у Коробова – все это могло превратиться в голы, но надежная игра кипера "Донбасса" Дьяченко и самоотверженность защитников гостей сохранили рамку в неприкосновенности.

Взамен этого на 19 минуте Виктор Захаров удвоил счет в матче – 2:0. С такими цифрами на табло хоккеисты ушли на перерыв.

Вторая двадцатиминутка началась с обоюдных атак, однако первая половина периода прошла без заброшенных шайб. На 33 минуте "Донбасс" остался в меньшинстве, чем с третьей попытки воспользовались кременчужане. "Горожане" здорово разыграли численное преимущество и Дубин своим точным броском смог размочить счет – 2:1.

В дальнейшем на площадке точилась равная борьба. Раз "Кременчук" спасла стойка, а за 22 секунды до конца периода вратарь хозяев совершил двойной подвиг. Давлетшин смог отбить опасные броски форварда "Донбасса" Казаковцева.

Третий период условно поделился на три части - первые 5 минут равная игра, вторая пятерка – голы. И последние десять минут – вновь равный поединок. Два переломных момента игры случились именно в заключительную двадцатиминутку. Вначале на 26 минуте лежа Давлетшин спас "Кременчук" от верного гола, а потом, в трехминутном отрезке, команды обменялись голами. Первые две шайбы забросили "горожане" - голами отличились Тютченко и вновь Дубинин. А затем счет сравнял Буценко.

Стоит отметить, что после третей пропущенной шайбы Сергей Витер поменял Дьяченко на Андрюхова. Для второго кипера донецкой команды – это стал дебютный поединок.

До конца третьего периода команды так и не смогли забросить свои победные шайбы. В итоге, после третьего периода сирена зафиксировала ничейный счет, что вновь означало овертайм.

В дополнительное время, что у "Кременчука", что у "Донбасса" были равные шансы, но более удачливее оказались хоккеисты донецкой команды. На 69 минуте Милехин, своим точным броском принес победу гостям – 4:3.

После этой победы, счет в серии стал 2:0 в пользу "Донбасса".

"Кременчук" - "Донбсс" 3:4ОТ (0:2, 1:0, 2:1)

Счет в серии 0:2

Шайбы: 0:1 – Туркин (Казаковцев - Монс), 04:01; 0:2 – Захаров (Кожевников - Милехин), 18:18; 1:2 – Дубинин (Коробов - Денискин), 33:51; 2:2 – Тютченко, 48:01; 3:2 – Дубинин (Денискин - Коробов), 50:40; 3:3 – Буценко (Милехин - Коренчук), 51:51; 3:4 – Милехин (Журавлев), 68:09

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Григорян - Бабрусев, Хришпенц - Толстушко, Алексюк - Грицких, Савицкий - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Савченко - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерилов, Денискин - Дубинин - Коробов.

Донбасс: Дьяченко (Андрюхов); Кобелев - Колесниковс, Кожевников - Журавлёв, Большаков - Пангелов-Юлдашев, - ; Монс - Туркин - Казаковцев, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Милёхин - Бирюков - Костиков, Разумов - Захаров (К) - Карпенко.