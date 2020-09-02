"Кременчук" победил второй раз подряд у "Белого Барса" с разницей в три шайбы. Видео

2 сентября, состоялся второй полуфинальный матч в серии между "Кременчуком" и "Белым Барсом" на домашней арене кременчужан. В первом поединке "горожане" обыграли "Барсов" с разницей в четыре шайбы. Правда эта победа им далась не слишком и легко. Все решилось в последние 15 минут, когда при счете 2:1, кременчужане забросили третью, и как оказалось, переломную шайбу.

Второй поединок, также прошел в упорной борьбе, с множеством стычек и силовых приемов. Наставник "Барсов" Константин Буценконасытил нейтральную зону, не дав кременчужанам быстрому выходу из обороны в атаку.

Уже на 10 минуте гости открыли счет. Павел Таран красиво занес шайбу прямо на пятак ворот, а Владислав Куцевич добил ее – 1:0. После заброшенной шайбы, "Барсы" пошли вперед и прижали хоккеистов "Кременчука" к их воротам, создав за минуту два стопроцентных голевых момента. В первом случае вратарь хозяев смог отбить шайбу после сумасшедшего броска Романа Благого. А во втором – спас "горожан" после выхода Мостового. Ближе к концу периода хозяева смогли выровнять игру, но сравнять счет не получилось.

Второй отрезок матча, прогнозировано, начался с мощных атак "Кременчука". Первые пять минут хозяева не выходили из зоны соперника, прижав тех к воротам. Лишь мастерство Кучера спасло хоккеистов "Барса" от верной шайбы.

Отбившись, гости смогли выровнять игру. До конца периода поединок шел на встречных курсах. У белоцерковчан реальную возможность удвоить счет имел Грицюк, но Давлетшин чудом спас кременчужан от реального гола. "Горожане" ответили двумя опасными бросками Денискина и Алексюка. Но в обоих случаях здорово сыграл кипер гостей Кучер.

Третий период продолжился с яростных атак хоккеистов "Кременчука", которые, в результате, вылились в три гола подряд. Вначале Денискин удачно сыграл на добивании и впадении забросил первую шайбу. Через минуту, уже Созонов, воспользовавшись ошибкой "Барсов" в нейтральной зоне, точным броском вывел "горожан" вперед – 2:1. Гости посыпались, а хозяева вошли в кураж, и на 49 минуте Серанов удачно сыграл на добивании и забросил третью шайбу.

Подопечные Буценко пытались отыграться и имели две голевые возможности. Но в обоих случаях "горожан" выручил вратарь. За пять минут до конца игры Савченко забросил решающую, четвертую шайбу, которая и подытожила второй полуфинальный поединок между командами - 4:1.

"Кременчук" — "Белый Барс" 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) Счет в серии 2:0

Шайбы: 0:1 Куцевич (Таран, Лесников), 09:11; 1:1 Денискин (Грицких), 45:15; 2:1 Созонов, 46:40; 3:1 Серанов (Киселев, Волков), 48:02; 4:1 Савченко (Созонов, Алексюк), 55:04;

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Яковлев, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Алексюк - Горлушко; Киселёв (К) - Серанов - Волков, Созонов - Пукс (А) - Савченко, Савицкий - Гриценко (А) - Варава, Коробов - Дубинин - Денискин.

Белый Барс: Кучер (Пеленский); Грицюк - Логач, Таран (А) - Портной, Ядловский - Собко, Резюк; Благой (А) - Мазур - Мостовой, Куцевич (К) - Ружников - Лесников, Грабовецкий - Гребеник - Бородай, Петрошенко - Трошкин - Резюкю