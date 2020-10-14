"Кременчук" победил ХК "Донбасс" 4-м поединке и сравнял счет в финальной серии

14 октября, в Дружковке состоялся четвертый матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуком". В прошлом поединке "горожане" минимально обыграли донецкий клуб со счетом 1:0 и сократили разрыв в серии к минимуму – 2:1.

"Донбасс", в отличие от "Кременчука", играл в немного в ослабленном составе. В составе донецкой команды отсутствовала ударная тройка голевых форвардов: Лялька-Монс-Коренчук.

Старт первого периода прошел в атаках "Донбасса" на ворота Новицкого. Вратарю гостей пришлось дважды в течении полторы минут по-настоящему вступать в игру.

На 4 минуте "горожане" провели свою первую атаку с броском от Коробова, но вратарь "Донбасса" Андрюхов отбил шайбу. На 8 минуте хоккеисты "Донбасса" разыграли неплохую комбинацию - Захаров вывел Милехина на убойную позицию, но шайба, после броска форварда дончан, очутилась в ловушке Новицкого. Кипер "Кременчука" совершил отличный сэйв.

Второй отрезок встречи продолжился с атак "Донбасса". К тому же, с начала периода гости остались в меньшинстве, чем пытался воспользоваться донецкий клуб. Однако, гости не просто выдержали натиск, но и выровняли игру. До 28 минуты соперники в основном занимались перестрелкой с дальних и средних дистанций, но такие действия не принесли обеим командам результат.

А потом неожиданно для хозяев, гости вышли вперед. Отличилась тройка нападающих: Коробов-Дубинин-Денискин - первые два отпасовали, а третий забил.

После пропущенной шайбы, "Донбасс" пытался отыграться. Моменты у Шышлянникова, Захарова, Разумова и опасный бросок Милехина - со всем этим надежно и уверено справлялся вратарь "Кременчука" Новицкий. У его визави работы было поменьше но, не считая пропущенной шайбы, вратарь дончан также выручал свою команду в опасных эпизодах.

Старт третьего периода начался с обоюдной борьбы и множеством свистков рефери. На 45 и 48 минутах команды обменялись голевыми моментами. Вначале голкипер хозяев Андрюхов продемонстрировал свое мастерство, отразив три подряд броска. А потом Новицкий сыграл выше всяких похвал, отбив "мертвую" шайбу после броска Казаковцева с близкого расстояния (после отменной передачи от Карамнова).

На 54 минуте хоккеисты "Кременчука" удвоили счет встречи. Грицких набросил на ворота, Андрюхов отбил прямо на накатывающегося Волкова и нападающий гостей забросил шайбу. А через 4 минуты "горожане" провели еще одну атаку, в которой нападающий гостей Серанов забил третий решающий гол в поединке.

Итоговый счет матча 3:0 в пользу "Кременчука", а серии - 2:2.

"Донбасс" - "Кременчук" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Счет в серии 2:2

Шайбы: 0:1 – Денискин (Дубинин-Коробов), 27:53; 0:2 – Волков (Грицких), 53:58; 0:3 - Серанов (Денискин), 57:43

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавлёв, Кобелев - Пангелов-Юлдашев; Карамнов - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Буценко (А) - Сигарёв, Милёхин - Бирюков - Костиков, Разумов - Захаров (К) - Карпенко.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Савицкий - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко - Волков - Чемерилов, Коробов - Денискин - Дубинин.