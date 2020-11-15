"Кременчук" переломил сопротивление "Ледяных Волков" и обыграл киевлян

В Броварах состоялся матч 8-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали чемпиона страны – ХК "Кременчук".

В середине первого периода счёт в матче открыл Николай Киселёв, переигравший голкипера соперника на пятаке. На последних минутах периода команды обменялись шайбами – сначала Андрей Денискин удвоил преимущество "горожан", а затем Александр Панков его сократил вновь.

На 27-й минуте Владислав Грицких прицельным броском от синей линии упрочил лидерство "Кременчука", после чего "горожане" получили два удаления подряд. В формате 5-на-3 в ворота Вячеслава Новицкого забросил защитник "волков" Никита Жигалов.

Минимальное преимущество "Кременчука" сохранялось на табло до 50-й минуты, когда свою дебютную шайбу в сезоне забросил юный Тимофей Савицкий. После этого "горожане" довели счёт до уверенного: ещё по разу в воротах Андрея Стельмаха расписались Александр Пукс и Дмитрий Созонов.

Благодаря победе, "Кременчук" догнал в турнирной таблице "Донбасс" – оба клуба имеют по 14 очков, однако дончане провели на одну игру меньше.

Напомним, что следующие матчи чемпионата УХЛ Париматч состоятся завтра, 15 ноября. В 13:00 "Краматорск" сыграет с "Мариуполем" (трансляция на XSPORT.ua), а в 17:00 "Донбасс" принимает "Днепр" – этот матч будет показан на телеканале XSPORT.

"Ледяные Волки" - "Кременчук" 2:6 (1:1; 1:2; 0:3)

Шайбы: 0:1 Киселёв (Созонов, Григорян), 10:20. 0:2 Денискин (Волков, Савицкий), 17:23. 1:2 Панков (Маландин), 19:53. 1:3 Грицких (Толстушко, Пукс), 26:30. 2:3 Жигалов (Емелин - 5х3), 28:23. 2:4 Савицкий (Боевых, Гриценко), 49:08. 2:5 Пукс (Толстушко, Орлов), 57:28. 2:6 Созонов (Киселёв, Серанов - больш.), 59:30.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Жигалов, Неверов (А) - Карпов, Сысоев - Фроленко, Борисов - ; Емелин - Сурин - Панков (А), Маландин - Шапиро - Шабанов (К), Абаджян - Андрющенко - Черемнов, Найдёнов - Булах - Болотин.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Горлушко - Варава; Киселёв - Серанов - Созонов, Савицкий - Волков - Тютченко, Пукс - Гриценко - Орлов, Коробов - Дубинин - Денискин.