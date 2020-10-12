"Кременчук" обыграл "Донбасс" и сократил счет в серии финала УХЛ

12 октября финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ Париматч переехала в Дружковку, где состоялся третий матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуком". Напомним, что до этого матча счет в серии между этими клубами составлял 2:0 в пользу дончан.

Сценарий третьего матча серии существенно отличался от двух предыдущих в первую очередь результативностью. Если в матчах в Кременчуге уже в первых двадцатиминутках команды успевали отличиться, то сейчас стартовый период был безголевым. Команды достаточно осторожно провели первые 20 минут встречи, играя до первой допущенной ошибки.

Ошибку команды не допустили и во втором периоде, вновь закончив период с нулями на табло. И хоть, что "Донбасс", что "Кременчук" имели несколько 100% шансов отличиться в воротах противника, но реализовать эти попытки так и не вышло.

В третьей двадцатиминутке команды вели очень вязкую борьбу, боясь лишний раз ошибиться. С нулями на табло клубы играли вплоть до 58 минуты матча, а потом, в меньшинстве, Всеволод Толстушко прошил Илью Андрюхова и забросил первую шайбу в этом поединке, которая и стала победной для "горожан".

Таким образом, "Кременчук" размочил счет в финальной серии плей-офф УХЛ Париматч и продлил серию еще на один поединок. Отметим, что следующий матч серии команды проведут уже 14-го октября в Дружковке - начало матча в 18:45, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

"Донбасс" - "Кременчук" 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии 2:1

Шайбы: Толстушко (Киселев, Серанов, меньш.), 58:04;

Донбасс: Андрюхов (Дьяченко); Кутугин - Григорьев, Кожевников - Журавлёв, Кобелев - Большаков, - Садовиков; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Милёхин - Буценко (А) - Захаров (К), Подзиньш - Бирюков - Костиков, Разумов - Карамнов - Карпенко.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Савицкий - Варава; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукс (А) - Созонов, Гриценко (А) - Волков - Чемерилов, Коробов - Дубинин - Денискин.