'Кременчук' на классе обыграл 'Мариуполь' в УХЛ Париматч

26 декабря, в Мариуполе состоялся второй поединок 21-го тура УХЛ Париматч, в котором местный клуб принимал чемпионов Украины из Кременчуга.

Стартовые 6 минут первого периода прошли под полным преимуществом мариупольцев. Благодаря пятиминутному штрафу Боевых, хозяева площадки имели голевые моменты для взятия ворот. Чердак, Скурихин, Корчоха и Мазур – могли по разу огорчить гостей, но блестяще справился с их бросками кипер "горожан" Гордюшин.

Выстояв меньшинство, кременчужане начали раз за разом беспокоить ворота "Мариуполя", и на 9 минуте "горожане" смогли распечатать ворота хозяев. И хоть "чайки" ответили несколькими опасными выпадами, но за 5 минут до конца периода Денискин удвоил преимущество своей команды.

Мариупольцы имели шансы, чтобы не только сократить расстояние в счете, но и сравнять его. Гостей выручила блестящая игра их вратаря Гордюшина, который вытянул "мертвые" шайбы после бросков Мазура и Корчохи.

Но все же на перерыв команды направлялись в раздевалки при счете 2:0 в пользу гостей.

Второй период прошел при полном преимуществе гостей. "Горожане" практически контролировали всю игру на протяжении всей двадцатиминутки. В результате в воротах Качулы побывало четыре шайбы. Дубль на свой счет записал Созонов, еще по одному точному броску на свой счет записали Серанов и Орлов.

В свою очередь, мариупольцы смогли размочить ворота "Кременчука" благодаря результативным действиям нападающего Бондаренко, который перед этим не реализовал выход один на один.

Заключительная двадцатиминутка также прошла под контролем кременчужан. Гости на классе довели матч к победе, забросив еще одну шайбу. При этом "чайки" проявили характер и не опустили руки - до конца матча команда Сеуканда еще дважды прошила Гордюшина усилиями Лихачева и Цыкало.

Итоговый счет встречи – 7:3 в пользу "Кременчука".

"Мариуполь" - "Кременчук" 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Шайбы: 0:1 – Гриценко (Ворона – Савченко), 08:26; 0:2 – Денискин (Дубинин - Коробов), 15:29; 0:3 – Созонов (Орлов), 20:53; 0:4 – Созонов (Орлов), 24:05; 0:5 – Серанов (Григорян), 33:56; 0:6 – Орлов (Созонов - Григорян), 36:39; 1:6 – Бондаренко (Мостовой), 36:54; 1:7 – Денискин (Коробов), 43:16; 2:7 – Лихачев (Бондаренко - Чердак), 51:48; 3:7 – Цыкало, 58:56;

Мариуполь: Качула (Дуве); Скурихин - Цыкало, Костарев - Филимонов, Фроленко - Петрухно (А); Мазур - Корчоха - Чердак (К), Бондаренко (А) - Мостовой - Лихачёв, Луговой - Ромащенко - Кобяков, Дурдыев.

Кременчук: Гордюшин (Новицкий); Яковлев - Варава, Александров - Григорян, Смирнов - Боевых, Алексюк - Горлушко; Коробов - Дубинин - Денискин, Созонов - Серанов - Орлов, Савицкий - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Ворона.