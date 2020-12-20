'Кременчук' добыл третью победу над 'Белым Барсом'

20 декабря, матчем между "Кременчуком" и "Белым Барсом" продолжился 19-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Очень уверенно первый период начал именно "Кременчук", что сразу же вылилось в заброшенную шайбу уже на второй минуте встречи - голом отметился Тютченко. Однако, уже на экваторе матча белоцерковцам удалось выйти из-под тотального прессинга, выровнять игру и даже создать ряд опасных моментов у ворот Новицкого, но отыграться до первого перерыва у них так и не удалось.

Такой же была и первая половина второго периода - команды играли на встречных курсах, ведь счет 1:0 - достаточно вязкий для обоих клубов. Однако, на экваторе периода белоцерковцы посыпались, а "горожане" смогли грамотно этим воспользоваться и увеличить счет на табло. По разу в воротах "Белого Барса" расписались Варава, Ворона и Гриценко, установив на табло счет 4:0.

В третьей двадцатиминутке кременчужане продолжали наседать на ворота противника, что вылилось в еще две заброшенные шайбы - дубль оформил Ворона и еще раз отличился Денискин. Таким образом, "Кременчук" в третий раз в сезоне обыграл "Белый Барс", Ворона оформил дубль, а на счету Новицкого - шатаут.

"Кременчук" - "Белый Барс" 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Тютченко (Пукс, Горлушко), 01:56; 2:0 Варава (Дубинин, Денискин, больш.), 29:49; 3:0 Ворона (Новицкий), 32:18; 4:0 Гриценко (Коробов), 35:40; 4:0 Ворона (Грицких, больш.), 54:03;

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Яковлев - Варава, Бабрусев - Григорян, Горлушко - Алексюк, Грицких - Александров; Коробов - Дубинин - Денискин, Киселёв (К) - Серанов - Орлов, Савицкий - Пукс (А) - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.

Белый Барс: Кучер (Полгородник - с 35:40); Гребеник (А) - Портной, Логач - Ядловский (А), Грицюк - Будько, Собко; Благой (К) - Ружников - Бородай, Грабовецкий - Резюк - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Петрошенко - Ромахин.