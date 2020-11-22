"Краматорск" взял реванш у "Сокола" во втором матче за три дня

22 ноября, состоялся третий поединок 10-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч - киевский "Сокол" второй раз за три дня принимал "Краматорск".

Второй поединок кряду "Краматорск" начал более активно, заставляя противника уходить в оборону. Однако, постоянный прессинг со стороны гостей свои результативные плоды так и не дал. А вот "Сокол" смог использовать сразу два момента у ворот Шевчука - с разницей в одну минуту по очереди отличились Ступак и Гончаренко.

Отыгрываться "Краматорск" начал ещё до первой сирены - для своей команды счёт открыл Сурсов. А на старте второго периода Столяренко с передачи Жвачкина сравнял цифры на табло и команды были вынуждены начинать сначала.

Весь второй период команды провели в обоюдоострой и неуступчивой борьбе, победителями из которой вышли голкиперы. Ситуация поменялась ровно за 25 секунд до конца двадцатиминутки, когда в большинстве Столяренко оформил дубль и впервые в матче вывел вперёд свою команду.

Фактически третий период прошёл с тем же счетом на табло - 3:2 в пользу краматорского клуба. А под конец встречи Подзиньш забил четвёртую шайбу в ворота "Сокола", снял вопросы о победителе встречи и установил окончательные 4:2 в этом поединке.

Таким образом, "Краматорск" взял реванш у киевлян за поражение в первой очной встрече.

"Сокол" - "Краматорск" 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 Ступак (Панченко), 14:50; 2:0 Гончаренко (Михнов, Нименко), 15:37; 2:1 Сурсов (Цыпнятов, Подзиньш), 16:26; 2:2 Столяренко (Жвачкин), 22:51; 2:3 Столяренко (Полухин, Гринь, больш.), 39:35; 2:4 Подзиньш (Сурсов), 56:05.

Сокол: Пеленский (Кубрицкий); Олендаренко - Сушков, Сысак - Платонов, Фирсов - Павлов; Гончаренко - Нименко (А) - Михнов (А), Середницкий - Симчук - Морозов (К), Панченко - Ступак - Сиротенко, Гильманов - Смирнов - Пойманов.

Краматорск: Шевчук (Короваев); Пахмурин - Воронин, Полухин - Таран, Зуев - Гринкевич, Панков; Цыпнятов - Сурсов - Подзиньш, Кривошапкин - Карпенко - Геворкян, Гринь - Столяренко - Жвачкин.