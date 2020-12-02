"Краматорск" вырвал победу у "Ледяных Волков"

2 декабря, в Дружковке состоялся заключительный поединок 13-го тура УХЛ Париматч, в котором "Краматорск" встречался с киевскими "Ледяными Волками".

В первом периоде уже к шестой минуте "Ледяные Волки" горели со счетом 0:2 - точными бросками в составе хозяев отметились Гринь (с передачи Жвачкина) и Столяренко (с передачи Гриня). Подопечные Каштанова пошли вперед, чтобы отыграться, и вскоре, применив высокий прессинг в чужой зоне, вынудили ошибиться защитников "Краматорска". Точным броском у "Волков" отметился Панков – 2:1.

И хоть после пропущенной шайбы подопечные Микульчика имели несколько возможностей для взятия ворот, а под конец у "Ледяных Волков" было время сравнять счет в формате 5 на 3, но на перерыв обе команды уходили при 2:1 в пользу хозяев площадки.

Во втором периоде сценарий игры не поменялся - "Краматорск", играя первым номером, продолжал атаковать, а "Волки" демонстрировали свое умение убегать в быстрые контратаки. Период прошел в равной борьбе, но без заброшенных шайб.

В заключительном периоде "Краматорск" продолжал играть в свою игру, не давая возможности хоккеистам "Ледяных Волков" даже выйти со своей зоны. А если киевлянам и удавалось выйти, то в атаке ничего не получалось. В свою очередь, подопечные Микульчика продолжали обстреливать ворота Стельмаха с разных дистанций.

Вскоре это дало свои плоды и хозяева смогли забросить третью шайбу. На 58 минуте хоккеисты "Краматорска" провели быструю контратаку и Сурсов реализовал выход один в один с вратарем – 3:1. Перед этим форвард "Волков" Шабанов не реализовал свои две возможности.

Итоговый счет матча – 3:1 в пользу "Краматорска", который добыл свою четвертую победу подряд.

"Краматорск" - "Ледяные Волки" 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Гринь (Жвачкин - Столяренко), 03:37; 2:0 – Столяренко (Гринь - Пахмурин), 05:19; 2:1 – Панков (Карпов), 09:09; 3:1 – Сурсов (Цыпнятов), 57:16.

Краматорск: Короваев (Шевчук); Таран - Воронин, Пахмурин - Полухин, Гринкевич - Зуев, Панков; Цыпнятов - Сурсов - Подзиньш, Гринь - Столяренко - Жвачкин (А), Кривошапкин - Карпенко (К) - Халин, Геворкян.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Неверов (А) - Карпов, Фолтин - Жигалов, Лучников - Сысоев; Кича - Андрющенко - Черемнов, Шабанов (К) - Сурин - Панков, Борисов - Булах - Болотин.