'Краматорск' в серии буллитов одолел 'Ледяных Волков' в УХЛ

27 декабря, в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч сошлись "Краматорск" и "Ледяные Волки".

Первый период "Краматорск" начал с быстрой заброшенной шайбы - на второй минуте встречи отличился Кривошапкин, обеспечив своей команде более комфортное моральное преимущество. Однако, после пропущенного гола "Ледяные Волки" собрались и стали более слаженно играть в обороне, выезжая в нечастые, но острые атаки. Поэтому счет на табло после первого периода так и сохранился 1:0 в пользу хозяев.

Второй период фактически повторил сценарий первого, однако прошел без заброшенных шайб. Краматорчане работали больше на удержание преимущества, а "Волки", в свою очередь, старались отыграться. Несмотря на это, счет на табло остался прежним - 1:0 в пользу команды Микульчика.

На голы команды прорвало только на экваторе третьего периода, когда сначала Подзиньш сольным проходом в меньшинстве удвоил преимущество хозяев, а потом Калинычев отыграл одну шайбу, вновь сократив отставание до минимального.

Под завесу периода киевляне усилиями Карпова сравняли счёт и перевели поединок в овертайм. Однако и дополнительное время не смогло определить победителя встречи. В серии буллитов удачнее оказался "Краматорск", который реализовал один бросок из пяти. В свою очередь, "Ледяные Волки" так и не смогли пробить Короваева и в итоге набрали 1 очко.

"Краматорск" - "Ледяные Волки" 3:2 ПБ (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Кривошапкин (Подзиньш), 01:41; 2:0 Подзиньш (Карпенко), 50:43; 2:1 Калинычев, 51:19; 2:2 Карпов (Сурин, Панков), 58:48;

Краматорск: (Короваев); (Шевчук); Таран - Пахмурин, Зуев - Панков, Люльчук - Воронин; Гринь (А) - Сурсов - Столяренко, Подзиньш - Карпенко (К) - Кривошапкин, Золотухин - Гринкевич - Жвачкин, Геворкян - Халин.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Карпов - Жигалов, Лучников - Фолтин, Сысоев - Павлов; Хеффернан - Кича - Черемнов; Панков - Сурин - Калиничев; Андрющенко - Борисов - Булах; Владимирский.