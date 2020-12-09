"Краматорск" совершил невероятный камбэк с 1:4 и обыграл "Сокол"

9 декабря, в рамках стартового матча 16-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч "Краматорск" провел третью очную встречу сезона против киевского "Сокола".

Очень уверенно первый период начали игроки "Краматорска", сходу создав несколько опасных моментов у ворот противника. Спустя 7 минут такая настырность в зоне противника вылилась в заброшенную шайбу - Панков бросил на пятак, а Цыпнятов отлично отработал на добивании.

Пропущенная шайба разозлила киевлян и до конца первой двадцатиминутки они смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала паритет на табло возобновил Гильманов, а потом по шайбе на свой счет записали Рубан и Сысак. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "соколят".

Второй период прошел ровно зеркально первому. Сначала усилиями Симчука забросил "Сокол", а потом на экваторе двадцатиминутки Геворкян и Карпенко отличились в воротах Кубрицкого и сократили отставание "Краматорска" до минимальных 3:4.

На старте третьего отрезка встречи краматорчане логично закончили свой камбэк, сначала сравняв счет на табло, а потом выйдя вперед. На четвертой минуте периода первое же большинство реализовал Жвачкин, а потом Золотухин впервые отличился в составе краматорчан и вывел клуб вперед.

Именно эта шайба стала победной для "Краматорска", который совершил невероятный камбек с 1:4 и добыл волевую победу над одним из лидеров чемпионата.

"Краматорск" - "Сокол" 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 Цыпнятов (Панков, Жвачкин), 07:00; 1:1 Гильманов (Смирнов, Кузьменко), 10:45; 1:2 Рубан (Платонов, Нименко), 15:39; 1:3 Сысак (Павленко), 17:11; 1:4 Симчук (Фирсов), 24:46; 2:4 Геворкян (Полухин, Халин), 29:33; 3:4 Карпенко (Люльчук, Кривошапкин), 31:04; 4:4 Жвачкин (Подзиньш, Цыпнятов, больш.), 44:32; 5:4 Золотухин (Жвачкин, Цыпнятов), 50:36;

Краматорск: Короваев (Шевчук); Пахмурин - Панков, Таран - Воронин, Люльчук - Полухин; Подзиньш - Карпенко (К) - Кривошапкин, Цыпнятов - Золотухин - Жвачкин (А), Гринь (А) - Сурсов - Столяренко, Геворкян - Гринкевич - Халин.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Сушков - Фирсов, Кругляков - Кузьменко; Рубан - Ступак - Нименко (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницкий, Гончаренко - Панченко - Сиротенко.