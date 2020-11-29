'Краматорск' с дублями Карпенко и Кривошапкина обыграл 'Белый Барс' в УХЛ

28 ноября, в Дружковке состоялся второй поединок 12-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в рамках которого "Краматорск" принимал белоцерковский "Белый Барс".

Белоцерковцы заложили отличный голевой вираж еще на старте периода, прошив Короваева уже на третьей минуте встречи. Однако, свое преимущество у гостей удержать не удалось и краматорчане не только сравняли счет на табло, но и дважды вышли вперед. Сначала дебютный дубль в составе "Краматорска" оформил Кривошапкин, а третью шайбу в ворота Кучера на последней минуте периода отправил Жвачкин.

Во второй двадцатиминутке "барсы" все силы бросили на то, чтобы отыграться, но еще раз прошить Короваева у них так и не удалось. А вот у хозяев сегодняшнего матча вышло отличиться еще раз - капитан команды Карпенко в четвертый раз прошил Кучера и сделал счет 4:1 на табло.

В заключительной двадцатиминутке гости посыпались и начали много удаляться, чем удачно пользовались краматорчане. В третьем периоде подопечные Микульчика забросили дважды и дважды в большинстве - голы на счету Подзиньша и Карпенко.

На экваторе периода "барсам" все же удалось отличиться еще раз - тоже в большинстве в воротах Короваева отличился Ружников. До конца матча краматорчане отличились еще раз и усилиями Цыпнятова установили победный счет 7:2 на табло.

"Краматорск" - "Белый Барс" 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 Благой (Бородай, Резюк), 02:41; 1:1 Кривошапкин (Полухин, больш.), 05:33; 2:1 Кривошапкин (Жвачкин, Карпенко, меньш.), 06:44; 3:1 Жвачкин (Гринь, Столяренко), 19:15; 4:1 Карпенко (Геворкян, Панков), 33:13; 5:1 Подзиньш (Цыпнятов, больш.), 44:38; 6:1 Карпенко (Подзиньш, Цыпнятов, больш.), 46:12; 6:2 Ружников (Даниленко, Гребеник, 5х3), 49:37; 7:2 Цыпнятов (Подзиньш, Зуев), 54:09;

Краматорск: Короваев (Шевчук); Зуев - Панков, Пахмурин - Воронин, Гринкевич - Полухин; Кривошапкин - Карпенко (К) - Геворкян, Цыпнятов - Сурсов - Подзиньш, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкин (А), Халин.

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловский (А), Будько - Портной; Благой (К) - Ружников - Бородай, Грабовецкий - Даниленко - Мороз, Петрошенко - Качан - Удовиченко, Тищенко - Ромахин.