Колесников: отношения клубов и ФХУ назвал бы условным локаутом

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников в интервью порталу XSPORT.ua рассказал о последних новостях вокруг конфликта между профессиональными клубами Украины и Федерацией хоккея, описал свое видение системы функционирования украинского хоккея – от детско-юношеских до взрослых команд, а также пообещал здорово мотивировать победителя одного из детских чемпионатов Украины за победу в национальном первенстве.

– Борис Викторович, наш хоккей сотрясло вот это противостояние клубы – Федерация. Состоялись выборы, несмотря на то, что был только один кандидат в президенты ФХУ. Какими сейчас являются отношения клубов и Федерации? Что известно вам?

– Любой конфликт, на самом деле, это очень плохо. Состояние, в котором сейчас находятся отношения клубов и Федерации, я бы назвал условным локаутом.

Федерация взяла на себя определенные обязательства, которые обязана выполнить до 30 апреля. Почему до этой даты? Потому что открывается международное трансферное окно, а клубы, игроки и тренеры должны четко знать, как формировать им команды на сезон-2021/2022 или не формировать. Или ФХУ, как она заявляет, сама сформирует. Но мы уже видели, как она это делает – в сезоне-2014/2015. Тогда получился чемпионат для детей и ветеранов так сказать. Если на основании такого чемпионата составлять сборную Украины, то она будет уже ниже Дивизиона IIB.

Можно сказать, что украинские игроки будут востребованы в других чемпионатах – ну, дай Бог. Но как показывает практика, большинство игроков сборной Украины, к сожалению – я подчеркиваю, играют именно в нашем чемпионате. Значит они еще не достаточно конкурентоспособны.

– Какой первый шаг от Федерации хоккея Украины ждут клубы?

– Первый шаг – все клубы должны войти в Исполнительный комитет ФХУ. В руках Исполкома находятся принятие решений и контроль их выполнения. Вот сейчас мы посмотрим насколько быстро Федерация введет туда клубы.

Колесников рассказал о противостоянии между клубами и Федерацией хоккея XSPORT

– После изменения в руководстве ФХУ – прихода на пост президента Георгия Зубко – надежды наши на благоприятное общение клубов с Федерацией возрастают?

– Я все-таки всегда был оптимистом. Но, возвращаясь к вопросу о выборах, эта ситуация проигрышная в первую очередь для самого нового президента.

Бывший президент Анатолий Иванович Брезвин пошел отдыхать.

Георгию Зубко и возраст, и его устремления не позволят отдыхать, иначе, зачем был весь этот фарс с выборами без выбора? Даже те страны, которые, ну мягко говоря, не блещут демократией, не проводят выборы с одним кандидатом. Поэтому доверие хоккейного сообщества к легитимности процесса, не то что под вопросом... Это было очень сомнительное мероприятие.

Я думаю, что Федерация должна принять новый устав и провести выборы снизу доверху – от городских и областных, назовем их уже общественными союзами. И потом уже Конгресс может выбрать абсолютно легитимно, может и того же Георгия Зубко. Тогда все почувствуют себя участниками процесса.

Сколько у Георгия на это все уйдет времени я не знаю, но под лежачий камень вода не течет – чем быстрее, тем лучше. В противном случае он останется президентом ФХУ, только хоккея не останется в Украине.

– А зачем все это клубам?

– Клубы не хотят управлять. Им что, больше нечего делать? Зачем им управлять Федерацией? И на бюджетные деньги клубы не претендуют.

Суммарный бюджет Лиги – значительно больше 100 миллионов. И никогда Министерство спорта не выделяло Федерации хоккея из бюджета даже половину этой суммы.

Клубы хотят, чтобы траты Федерации были эффективными. Чтобы они проводились не так, как придет в голову бывшему исполнительному директору ФХУ Сергею Ковалю и всей его "вороньей слободке", а так, чтобы друг друга дополняли Лига и соревнования, которые проводит Федерация. Диалог – это вообще основное и не подлежит обсуждению.

– То есть, профессиональные клубы должны заниматься только национальным чемпионатом?

– Они им и занимаются последние 5 лет. И он становится все интересней и интересней.

– А Федерация должна намного активней заниматься детско-юношеским хоккеем?

– Конечно. Федерация должна закрыть так называемые "дырки", которые не охватывает профессиональный хоккей.

Мне с самого детства нравится канадский хоккей. Это никак не умоляет заслуги советского хоккея, который имеет огромные достижения. Это хоккей мирового уровня, сборная неоднократно добывала олимпийское золото. В том числе оно есть и у Алексея Житника. Это подтверждает уровень советского хоккея.

Но советский хоккей возможен только при плановой экономике. Мы не можем брать его за пример. Уже у нас нет условных военнослужащих, майоров и полковников – Тихоновых и Харламовых, Михайловых, Петровых и других. Поэтому мы считаем, что нужно брать за основу североамериканский хоккей.

– Как это выглядит?

– Школа: 5-12 лет. Это забота местных советов и родителей. Но другой вопрос, что в Северной Америке родители себе это могут позволить. Здесь участвуют муниципалитеты, что больше подходит нашей стране.

Не может быть школа смешанная: и частная, и муниципальная. Должна быть либо городская школа или областная, либо частная.

Потому что, когда это все смешивается, бывают такие случаи, что директор школы берет муниципальный лед, берет зарплату в горсовете для тренеров – нищенскую, но тем не менее, а с родителей еще берут деньги! А у родителей разные же возможности. Ты тогда арендуй лед, пригласи специалистов высокого уровня и оказывай частные услуги, как это и происходит в Западной Европе и в Северной Америке.

Другой вопрос – это настоящая муниципальная школа. Мы должны добиться рыночной зарплаты для тренеров, которые, несмотря на все "усилия" Федерации и ректора Национального университета физического воспитания и спорта Евгения Имаса, еще дожили до наших дней.

Что это вообще за ректор, который за 8 лет работы не подготовил ни одного детского тренера? Не так, чтобы дипломы из стола продавать. Это не образование, это посмешище.

– Детские тренеры – это больной вопрос, а что скажите о подготовке судей?

– Есть много молодых людей, которые живут хоккеем, но не смогли по каким-то причинам попасть в профессиональный хоккей. Таких людей много. Почему бы не протянуть им руку помощи? Зарплата работников судейского корпуса все равно будет расти. Техническое оснащение Лиги будет все лучше и лучше. Это вопрос занятости – железный для молодого парня!

Не знаю как девушки. В футболе мне нравятся девушки-арбитры, а в хоккее я такого, честно, не видел. В футболе-то такого нет, когда такие серьезные столкновения…

А Федерация подготовила хоть одного судью? Хоть одного специалиста? ФХУ отдыхает с 2013 года, когда сдали последний каток по программе "Хоккей Украины". На этом все закончилось. И эти люди сидят там в советах… Кем нужно при этом быть, чтобы сидеть там и руководить? На лицо – бездеятельность.

Колесников раскритиковал ситуацию с юношеским хоккеем и судьями XSPORT

– А вы верите, что эту бездеятельность возможно искоренить?

– Сейчас все в руках ФХУ. Молодой президент может найти общий язык с настоящим хоккейным сообществом – это клубы, школы, родители и заслуженные хоккеисты. Это самое главное.

– Давайте продолжим о школах? Очень интересно услышать, как же это должно работать.

– Да. Вернемся к муниципальной школе. Городская школа – это оплата льда, оплата труда специалистов – мы будем добиваться, чтобы не было потолка, и часть экипировки. "Верхняя" форма: свитера, шорты, шлемы – это клубы. Индивидуальная защита – это, в основном, родители конечно.

Возраст 5-16 лет – это все школа, но 5-12 – начальная школа, а 13-16 это старшая школа.

– А куда будут попадать дети после школы?

– Дальше могут идти колледжи. И МХЛ (Молодежная хоккейная лига – прим. XSPORT), если возвращаться к задачам Федерации, возьмем пример USHL.

Там уже ничего не платят ни родители, ни студенты. Но это лучшая юниорская лига в США. Это 17-20 лет.

– А стипендии будут?

– Это уже спонсоры. А ФХУ просто обязана истребовать деньги на проведение такой лиги. Это было бы эффективней всего. И стоило бы в районе 20-ти миллионов гривен в год.

Даже сборные – это задача вторичного уровня.

– А чем еще должна по вашему мнению должна заняться Федерация раз уж мы затронули эту тему? В идеале.

– Федерация – это сборные команды. Назначения главных тренеров, материально-техническое обеспечение сборных.

Я прочитал интервью Георгия Зубко. Он говорит о сборах национальных команд. Что такое сборы? Кто в это время будет платить деньги хоккеистам за работу?

Чемпионат начался в конце августа или в начале сентября и закончился за неделю до старта чемпионата мира в той группе, в которой мы будем участвовать. Все. Потому что за это время 100 % затрат несут клубы.

Я привожу этот пример всем тренерам. Сборная Канады. За неделю до Олимпиады в Сочи в 2014-м году у них были игры за клубы. Потом они пролетели полмира и вынесли всех вперед ногами – в хоккейном смысле. Вот так сборная должна играть. Если мы не поставим профессиональный подход, то ничего не получится.

Неделя до чемпионата мира в распоряжении главного тренера сборной. Тренер сборной отвечает только за тактическую работу. Он же не отвечает ни за физподготовку, ни за что остальное. Только за тактику – как он слепит воедино усилия игроков нескольких клубов, украинских и иностранных.

А по женской сборной я хотел бы сказать руководству Федерации… Мне нравится, чтобы хоккея было больше. Но хоккей женский начинается в школе, с девочек, а не с наших прекрасных дам, многие из которых, к сожалению, разменяли четвертый десяток. Если в следующем году в сентябре в школы начнут набирать девочек, то чемпионат Украины будет через 12 лет. Это нужно четко понимать. Все остальное – это иллюзии. И все эти иллюзии надо развеять и к этому вопросу вернуться только тогда, когда будет действительно в Украине хотя бы 100 девчонок в каждом возрасте, из которых могут вырасти 2-3 профессионала.

Когда нет детского, юношеского и мужского хоккея по-настоящему, то говорить о женском как-то преждевременно. Начнем с фундамента. Иначе все это рухнет.

– А любительский хоккей?

– Для любителей можно организовать какие-либо турниры, праздничные, может новогодние. Мы готовы проспонсировать, я поговорю с коллегами.

Турнир – на выбывание. Для этого арендуется ледовый дворец на несколько суток. Восемь команд из УХЛ ждут своих соперников в 1/8-й финала. Я думаю, что это по-настоящему было бы весело и точно популяризовало бы хоккей.

Хоккеисты на любительском турнире XSPORT

– Мы достаточно плотно поговорили о том, что происходит непосредственно на льду. А все ли в порядке у нас с методологией для обучения и воспитания юных хоккеистов?

– Методология – для детей. Что такое сегодня государственный тренер по хоккею? Это завхоз Федерации. Это унизительно для хоккея.

Гостренер – это очень важно. Это должен быть человек типа Джима Бритена, который работал в Академии "Донбасса" (впоследствии в казанском "Ак Барсе" – прим. XSPORT), я подчеркиваю – типа Джима Бритена. Он отвечает за методологию подготовки юных хоккеистов, проводит семинары, проводит стажировки. Вот это по-настоящему государственный тренер.

Кем был, допустим, государственный тренер сборной Советского Союза по легкой атлетике? Это человек, который знал все и всех. Вот это очень важно на самом деле.

– А какие сегодня могут быть стимулы у юных хоккеистов в Украине?

– Ну это точно не эти бесконечные платные "селекты". Вообще платные отборы – это идиотизм.

Я это вижу вот так – пока больше никому не говорил, с вами первыми делюсь. Есть, допустим, чемпионат Украины 2006-го года – U-14 или U-15 он уже будет. Я как меценат объявляю перед чемпионатом: что вот, мы выбрали самый сильный турнир 2022-го года и он условно пройдет в Швеции или США. Это не имеет значения. Это турнир категории AAA – сильнее уже не бывает. И я говорю, что я чемпиону Украины по 2006-му полностью оплачу, просто в подарок и без всяких "селектов", участие в турнире. Это для наших детей по сути будет свой еврокубок. Они же должны общаться с ребятами из других стран.

Тут очень важна социальная составляющая. Родители – разные, такова жизнь. Но ребенок не должен об этом думать, он должен играть в хоккей, заниматься спортом и радовать родителей. А так – у кого есть деньги, а у кого-то нет.

Поедет клуб! По спортивному принципу – это честно. Анатолий Брезвин и Сергей Коваль "присудили" просто так медали в прошлом сезоне по 2004-му году. "Галицким Львам", потому что они распускаются? Так "Галицкие Львы" даже в финал еще не вышли на тот момент…

А я бы хотел сделать так: выиграл чемпионат – поедешь на мировой кубок. Ну и можно взять в команду еще трех лучших хоккеистов из других клубов. И никаких денег никто не платит! А если у родителей есть деньги, ну так съездите на еще какой-то турнир сами.

Где-то вот так я вижу стимул для юных хоккеистов, так как за все нужно бороться!

Колесников рассказал, как собирается помочь юным хоккеистам найти стимул XSPORT

– Мы поговорили о своеобразном еврокубке для детей, а что вы думаете о еврокубках для наших профессиональных команд?

– Как только возобновятся соревнования в Лиге чемпионов и Континентальном кубке, Украина безусловно снова примет участие в еврокубках. Мы обязательно добьемся одного места в Лиге чемпионов. Хотя у ХК "Донбасс" было индивидуальное приглашение в независимости от результатов чемпионата. Но все равно, я считаю, что играть должен чемпион.

Хочется, чтобы два наших клуба играли в еврокубках.

Со временем можно прийти к тому, что минимальная зарплатная часть годового бюджета должна быть не менее 15 миллионов гривен. И максимальная – 30-35.

– Давайте подведем итоги.

– Дети – это горсоветы и родители. Юноши – это исключительно ответственность Федерации, бюджет – через ФХУ. Это абсолютно законные расходы, это юные спортсмены – это наше будущее. Не исключаю стипендии для юных хоккеистов со стороны клубов или университетов. Это уже отдельная история.

Также у нас есть профессиональная хоккейная лига – УХЛ – которая должна становиться все сильнее и сильнее. У нее при такой системе не будет дополнительных расходов.

А, к примеру, телеправа… Я хочу напомнить нашим уважаемым болельщикам и экспертам о таком: все знают, что НХЛ самая сильная лига мира? Так вот, с 1959-го года по 1972-й НХЛ платила телевидению, чтобы оно их показывало! А сегодня это приносит клубам НХЛ сотни миллионов долларов.

– Какой вы видите Украинскую хоккейную лигу в ближайшем будущем?

– Я надеюсь, что в следующем году у нас будет минимум 10 а может и 12 клубов. Есть надежда почти 100% на Днепр и процентов 75 на Кривой Рог, есть надежда на возвращение Харькова.

Вообще я мечтаю о том, чтобы было две конференции по 8 клубов. Вот это был бы чемпионат! А конференции даже помогут нам сократить логистические затраты.

Вот если бы было 16-20 команд в двух конференциях, можно было бы сказать, что украинский хоккей состоялся и эти изменения необратимы.

Но мы не можем, как за океаном, продавать билеты по цене от 60-ти долларов. Нашим соотечественникам это будет тяжело. А учитывая, что 21 домашний матч только в регулярке, а прийти человек хочет с женой, с детьми и хорошо провести время. Это – космические суммы. Здесь нашим клубам нужно искать другие составляющие, если телевидение раскрутит хоккей.

Когда-то я предлагал, когда мы играли в КХЛ, чтобы лига монетизировалась. То есть, 50% бюджета клубов НХЛ, даже немного больше, составляют стадионы. Еще порядка 20-30 % приносят фудкорты, плюс продажа атрибутики и прочее, прочее. И только 20 % дает телевидение. Вот собственно почему и стадионы американские такие большие – по 20 тысяч мест, и все остальное.

Как мы должны заменить эту модель? Очень просто. Мы можем взять 12 национальных спонсоров – большие компании ориентированные на мужскую аудиторию. Сначала по 500 тысяч или по 1 миллиону гривен входной билет для спонсора, чтобы клубы не платили взносы и все остальное. Плюс какие-то разумные деньги от телевидения. Это предмет переговоров и тонких подсчетов.

– А кроме спонсоров?

– Второй этап для УХЛ – это бонусы. За очко, допустим, сто тысяч. Вот набрал ты 50 очков – это уже 5 миллионов, это уже помощь.

Вот так, если не сбиваться с пути, можно за 10 лет построить УХЛ профессионально.

Если говорить о профессиональном подходе, то тут нужно сказать и об игроках и том, что длительные втягивающие сборы перед сезоном нам не нужны. Профессионала втягивать не надо.

УХЛ должна собираться где-то на два предсезонных турнира и начинать чемпионат.

Твоя физическая подготовка – это твои личные проблемы.

УХЛ есть над чем работать. Кроме всего того, о чем мы поговорили это и авторитетность судейского корпуса. Для этого нам нужна главная просмотровая для спорных эпизодов, к которой бы обращались арбитры во время матчей. В ней должны работать самые авторитетные специалисты.

Те вопросы, которые мы с вами проговорили, хорошо известны. В них нет ничего нового. Наш диалог это всего лишь попытка адаптировать лучший мировой опыт к нашим реалиям.

– Спасибо! Пожелаете что-то нашим читателям и любителям хоккея?

– Так как мы общаемся накануне Нового года, вообще всех украинцев и особенно тех, кто связан со спортом, с хоккеем, с наступающим! Хорошего Нового года, чтобы все эти болезни нас миновали и больше мы никогда не возвращались к карантинам. Чтобы мы занимались спортом и растили здоровых деток – красу и гордость нашей страны!