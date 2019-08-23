Кокаиновый скандал со звездой сборной России: появилась реакция фигуранта дела

Российский хоккеист Евгений Кузнецов заявил, что принимает наказание в виде четырехлетней дисквалификации за употребление кокаина.

По словам игрокам "Вашингтон Кэпиталз", он чувствует свою вину перед партнерами по сборной и клубу.

Евгений Кузнецов

"Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, "Кэпиталз" и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие – взять ответственность за эту ситуацию и свои действия", – цитирует Кузнецова пресс-служба "Вашингтона".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Кузнецов попался на видео, где в кадре присутствуют наркотики, однако сам спортсмен опроверг, что когда-либо принимал запрещенные вещества.

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