Киевский "Сокол" вернется в УХЛ 2020/21 – СМИ

Киевский "Сокол" вернется во взрослый чемпионат Украины по хоккею в сезоне 2020/21 и будет выступать под названием МХК "Сокол".

Как сообщает издание XSPORT, команда планирует подать заявку на участие в Украинской хоккейной лиге (УХЛ).

"Сокол" является 12-кратным чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в 2007 году. В последний раз команда принимала участие в национальном первенстве в сезоне 2013/14. Тогда киевский клуб занял третье место в регулярном чемпионате и вылетел в полуфинале плей-офф.

После распада СССР "Сокол" некоторое время выступал в чемпионатах Беларуси и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство УХЛ планирует расширить количество участников лиги и ведет переговоры с представителями команд из Днепра, Кривого Рога, Одессы, Николаева и Киева.