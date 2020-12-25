Киевский "Сокол" пропустил первым, но добыл третью победу подряд

Киевский "Сокол" одержал выездную победу над "Мариуполем" в 20-м туре регулярного сезона УХЛ Париматч в четверг, 24 декабря, и продлил выигрышную серию до трех поединков.

В первой половине стартового периода ни одна из команд не могла создать реальную опасность у ворот соперников, проводя в основном позиционные атаки. Только во второй его части оба коллектива стали играть более активно, что сразу вылилось в забитые шайбы. На гол Скурихина в большинстве ответил Рубан уже через пять секунд.

Во второй двадцатиминутке счет на табло изменился всего один раз. Гостям удалось провести результативную атаку, которую точным броском завершил Павленко. В заключительном отрезке встречи "Мариуполю" удалось отыграться усилиями Бондаренко, но равенство в счете длилось недолго. Сначала Кузьменко во второй раз вывел "Сокол" вперед, а в концовке матча Михнов забил четвертую шайбу и установил окончательный результат – 2:4.

"Мариуполь" – "Сокол" 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 Скурихин (Мазур, Корчоха, больш.), 14:17; 1:1 Рубан (Кузьменко), 14:22; 1:2 Павленко (Олендаренко, Морозов), 29:46; 2:2 Бондаренко (Петрухно), 46:29; 2:3 Кузьменко, 50:34; 2:4 Михнов (Васильев), 57:40;

"Мариуполь": Дуве (Качула); Скурихин – Цыкало, Костарев – Мельников, Фроленко – Гуров, Петрухно – Филимонов; Чердак (К) – Корчоха – Мазур, Кобяков – Мостовой – Бондаренко (А), Лихачев – Ромащенко – Луговой, Дурдыев – Олейник.

"Сокол": Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко – Голубич, Сысак – Платонов, Васильев – Белинский, Сушков – Коржилецкий; Михнов (А) – Ступак – Нименко, Морозов (К) – Симчук – Павленко, Рубан – Кузьменко – Панченко, Гильманов – Смирнов – Сиротенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский клуб победил в УХЛ, проигрывая со счетом 0:3.