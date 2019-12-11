Киев принимает чемпионат мира: что сегодня происходит в украинском хоккее

Сегодня, друзья, поговорим о хоккее – как он нашем украинском, так и зарубежном заокеанском.

Киевский Дворец спорта – самая большая крытая спортивная арена нашей страны. Она была построена в 1960 году, причем сооружена за рекордные для такого объекта 975 дней. За практически 60 лет Дворец спорта принял 16 чемпионатов мира, около 30 чемпионатов Европы, 30 еврокубков, около полутысячи турниров более чем в 20 видах спорта.

За последние три с половиной года на льду Дворца спорта прошли два чемпионата мира по хоккею. В 2017-м Киев принимал взрослый ЧМ в дивизионе IА, в 2018-м – среди 18-летних в дивизионе IB, и тогда команда Олега Игнатьева выиграла турнир и повысилась в классе.

На очереди чемпионат мира в дивизионе IВ, в котором выступят ребята возрастом до 20 лет. Пройдет он в декабре, с 12 по 18 число. В нем, кроме хозяев украинцев, также примут участие Франция, Венгрия, Польша, Италия и Эстония.

Основой сборной Украины станет прошлогодняя команда U-18. В ближайшем будущем эти ребята, некоторые из которых выступают в зарубежных клубах, в том числе в Северной Америке, рассматриваются как пополнение национальной сборной Украины. Талисман ЧМ решили оставить - им будет прошлогодний сокол Стримко, который принес нашей команде удачу.

Теперь вот о чем. Я побывал в свое время на пяти чемпионатах мира по хоккею, предолимпийских турнирах, многих международных матчах. Все они проходили в праздничной атмосфере, на льду городов, где есть именитые хоккейные клубы. Киев в последнее время стал исключением из этого правила. Нет в бывшей хоккейной столице своей классной команды. А ведь многие годы был "Сокол", который буквально влюбил киевлян в хоккей. Наша команда в свое время была призером чемпионата СССР, многократным чемпионом Украины, ее игроки выступали в главной и молодежных сборных огромной страны, в клубах НХЛ.

Матчи столичного клуба собирали переполненные трибуны Дворца спорта. Но все это кануло в лету. Обидно, досадно – и не ладно. Время от времени появляются слухи о том, что возродится "Сокол", расправит свои "крылья". Но эти слухи так и остаются слухами. И вряд ли в ближайшие годы под сводами Дворца спорта зазвучит, как это было в прошлом, громогласное: "Взвейтесь, "соколы", орлами, не жалейте вы себя. И победа будет с вами, "Сокол" – верим мы в тебя!"

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Тем временем в разгаре очередной чемпионат Украины. К сожалению, в нем выступают всего шесть команд. Согласитесь, маловато как для огромной страны. Это "Донбасс", "Днепр" (Херсон), "Кременчуг", "Белый Барс" (Белая Церковь), "Ледяные Волки" (Киев) и "Динамо" (Харьков). Из них на медали претендуют только трое – "Донбасс" (тренер – Сергей Витер), "Днепр" (Дмитрий Пидгурский) и "Кременчуг" (Александр Савицкий). Двое последних, к слову, бывшие игроки "Сокола" и сборной Украины.

В планах руководства УХЛ в ближайшие пару лет расширить состав участников Лиги до восьми клубов. Команда может появиться в Днепре, где вроде бы есть потенциальные инвесторы. Ну а в Мариуполе, где уже анонсировано создание местного клуба, все зависит от того, когда в городе закончится строительство ледовой арены. Ныне содержать в Украине хоккейный клуб УХЛ обходится его владельцам в сумму от 120 тысяч долларов за сезон.

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НХЛ – одна из самых раскрученных лиг в мире, очень богатая. У нее прекрасная история. 19 декабря 1917 года матчем "Монреаль Уандерс" – "Торонто Аренас" (10:9) "родилась" Национальная хоккейная лига. В ней выступали и продолжают с успехом выступать представители многих стран: Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии… Успешно играли в НХЛ и воспитанники киевского хоккея Дмитрий Христич, Алексей Житник, Руслан Федотенко. Матчи лиги собирают многомиллионную телеаудиторию, проходят при заполненных трибунах вместительных арен. О НХЛ есть что рассказать.

25 февраля 1940 года. Первая ТВ-трансляция хоккейного матча в прямом эфире. Нью-йоркский канал показал игру НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Монреаль Канадиенс" (6:2).

27 ноября 1941 года. "Бостон Брюинз" забросили четыре шайбы в овертайме матча с "Нью-Йорк Американс" (6:2). Тогда овертаймы продолжались 10 минут, независимо от количества голов.

19 октября 1957 года. В матче "Монреаль" – "Чикаго" (3:1) форвард "канадиенс" Морис "Ракета" Ришар стал первым игроком, забросившим 500 шайб в НХЛ.

31 марта 1973 года. В игре "Филадельфия" – "Нью-Йорк Айлендерс" (10:2) хозяева нанесли 60 бросков во втором периоде (рекорд Лиги), забросив восемь шайб.

7 апреля 1974 года. В матче "Атланта" – "Питтсбург" (6:3) завершил карьеру кипер "пингвинов" Энди Браун – последний в НХЛ, игравший без маски.

11 марта 1979 года. В матче НХЛ "Филадельфия" – "Лос-Анджелес" (6:3) защитник гостей Рэнди Холт установил действующий антирекорд Лиги, набрав 67 минут штрафа. Причем для этого ему понадобился лишь один период – первый (2+10+5+удаление до конца игры).

13 ноября 1984 года. В матче "Лос-Анджелес" – "Квебек" (5:4) Берни Николз забросил по шайбе в каждом периоде, включая овертайм – до сих пор рекорд НХЛ.

25 апреля 1989 года. В матче "Питтсбург" – "Филадельфия" (10:7) лидер "пингвинов" Марио Лемье набрал 8 очков (5+3), установив рекорд результативности Кубка Стэнли.

7 июня 1989 года. Уэйн Гретцки получил 9-й Харт Трофи (самому ценному игроку в регулярном чемпионате) в десяти сезонах. Это рекорд и НХЛ, и всех североамериканских лиг.

13 февраля 1999 года. Матч НХЛ "Торонто" – "Чикаго" (2:6) стал последним в истории "Мейпл Лиф Гарденс", одной из легендарнейших хоккейных арен мира.

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