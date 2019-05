Канада фантастическим образом пробилась в 1/2 финала ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею добыла невероятную победу над Швейцарией (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2019. Канадцы смогли перевести игру в овертайм лишь за 0.4 секунды до финальной сирены.

При счете 1:2 важнейшую шайбу забил Дэймон Сиверсон. После просмотра видеоповтора судьи однозначно засчитали взятие ворот.

There it is! One of the biggest goals of Damon Severson’s career (or perhaps *the* biggest?).



The game tying goal with 0.4 seconds left on the clock for Canada.



