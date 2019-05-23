Канада фантастическим образом пробилась в 1/2 финала ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею добыла невероятную победу над Швейцарией (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2019. Канадцы смогли перевести игру в овертайм лишь за 0.4 секунды до финальной сирены.

При счете 1:2 важнейшую шайбу забил Дэймон Сиверсон. После просмотра видеоповтора судьи однозначно засчитали взятие ворот.

There it is! One of the biggest goals of Damon Severson’s career (or perhaps *the* biggest?).



The game tying goal with 0.4 seconds left on the clock for Canada.



pic.twitter.com/7HfhK5Gvfq — Amanda Stein (@amandacstein) 23 мая 2019 г.

В дополнительное время победу канадцам принес Марк Стоун.

В полуфинале "кленовые листья" сразятся с сильнейшим в паре Финляндия - Швеция.

Канада – Швейцария – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 18 Андригетто (Фиала, Диас)

1:1 – 25 Стоун (Дюбуа, Фаббро)

1:2 – 39 Хишир (Нидеррайтер, Марчини)

2:2 – 60 Сиверсон (Стоун)

3:2 – 66 Стоун (Теодор, Дюбуа)

Вратари: Мюррей 22/24 – Дженони 39/42.

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная России выбила США с чемпионата мира по хоккею. Поединок завершился со счетом 4:3.

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