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Канада фантастическим образом пробилась в 1/2 финала ЧМ по хоккею

6.6тЧитать материал на украинском

Сборная Канады по хоккею добыла невероятную победу над Швейцарией (3:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2019. Канадцы смогли перевести игру в овертайм лишь за 0.4 секунды до финальной сирены.

При счете 1:2 важнейшую шайбу забил Дэймон Сиверсон. После просмотра видеоповтора судьи однозначно засчитали взятие ворот.

В дополнительное время победу канадцам принес Марк Стоун.

В полуфинале "кленовые листья" сразятся с сильнейшим в паре Финляндия - Швеция.

Канада – Швейцария – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 18 Андригетто (Фиала, Диас)

1:1 – 25 Стоун (Дюбуа, Фаббро)

1:2 – 39 Хишир (Нидеррайтер, Марчини)

2:2 – 60 Сиверсон (Стоун)

3:2 – 66 Стоун (Теодор, Дюбуа)

Вратари: Мюррей 22/24 – Дженони 39/42.

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

Канада - Швейцария

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
уебищный обоз про Россию не слова прищучили ваших хозяев
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