Канада - Чехия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира

Сборная Канады встретится с командой Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии.

Матч на льду многофункционального спорткомплекса "Ондрей Непела Арена" в Братиславе начнется в 20:15 по киевскому времени.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн матча Канада – Чехия. Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Отметим, что в другом полуфинале сойдутся Россия и Финляндия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады в невероятном триллере обыграла команду Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира. "Кленовым листьям" удалось перевести игру в овертайм за 0,4 секунды до финальной сирены. В сети было опубликовано видео момента.

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