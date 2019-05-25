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Канада - Чехия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира

Канада - Чехия: смотреть онлайн хоккей на чемпионате мира
Матч на льду многофункционального спорткомплекса "Ондрей Непела Арена" в Братиславе начнется в 20:15 по киевскому времени
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Сборная Канады встретится с командой Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в эти дни в Словакии.

Матч на льду многофункционального спорткомплекса "Ондрей Непела Арена" в Братиславе начнется в 20:15 по киевскому времени.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн матча Канада – Чехия. Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Отметим, что в другом полуфинале сойдутся Россия и Финляндия.

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Канада – Чехия: прогноз на 1/2 финала чемпионата мира по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады в невероятном триллере обыграла команду Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира. "Кленовым листьям" удалось перевести игру в овертайм за 0,4 секунды до финальной сирены. В сети было опубликовано видео момента.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
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