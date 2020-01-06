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6 января • обновлено в 13:15
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"Какая разница": комментатор "Матч ТВ" оскорбил россиян из-за финала МЧМ по хоккею

3.8т
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Российский комментатор канала "Матч ТВ" Михаил Поленов жестко прошелся по своим соотечественникам, которые поздравили хоккейную сборную с победой на молодежном ЧМ.

Журналист резко отреагировал за критику трансляции на канале повтора решающего поединка мундиаля-2011, в котором Россия обыграла Канаду – 5:3, одновременно с финалом МЧМ-2020, завершившийся фиаско команды из РФ (3:4).

"Дол***бы те, кто повелся. Не отличаете 2011 от 2020? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли", – написал Поленов на своей странице в социальной сети Twitter.

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"Какая разница": комментатор "Матч ТВ" оскорбил россиян из-за финала МЧМ по хоккею

Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру россиян со Швейцарией показывал "Матч ТВ". Но начиная с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. Многие болельщики начали смотреть МЧМ только с финального матча, поэтому по привычке включили спортивный канал. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон выразил возмущение поведением игроков команды России в полуфинале чемпионата мира U-20.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
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