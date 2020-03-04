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4 марта • обновлено в 16:53
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Игрок украинского происхождения получил жуткую травму в НХЛ

2.6т
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Защитник "Нью-Йорк Айлендерс", дедушка которого родился в Украине, Джонни Бойчак получил серьезную травму лица в матче регулярного сезона НХЛ против "Монреаль Канадиенс".

На ролике, опубликованном в YouTube-канале Sportsnet, видно, как в третьем периоде хоккеист получил случайный удар коньком в лицо от игрока соперников Арттури Лехканена, который споткнулся и потерял равновесие. Получив повреждение глаза и, возможно, носа, Бойчак незамедлительно убежал в раздевалку и больше на лед в этом матче не вернулся. Степень серьезности травмы хоккеиста пока неизвестна.

Травма Джонни Бойчака

Травма Джонни Бойчака

В нынешнем сезоне на счету защитника "Айлендерс" 64 сыгранных поединка, в которых он сумел отличиться 2 шайбами и 9 результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину разбили в кровь лицо в матче регулярного сезона НХЛ.

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Тема
НХЛ
Место
США Нью-Йорк
Тег
получил травму
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