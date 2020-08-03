Игрок НХЛ забил победную шайбу за 0,1 секунды до конца матча: видео момента

Михаил Морозов Хоккей 15:32, 3.08.2020

Нападающий "Колорадо" Назем Кадри забил победную шайбу в ворота "Сент-Луиса" за 0,1 секунды до окончания домашнего матча НХЛ.

Гости открыли счет в первом периоде и минимально выигрывали до третьей двадцатиминутки, однако "Колорадо" нашел в себе силы сначала сравнять счет, а затем и вырвать победу, играя в большинстве. Судьи долго смотрели видео момента, пытаясь понять, успела ли шайба вовремя пересечь линию ворот, и в конечном итоге засчитали гол.

Отметим, что матч между "Колорадо" и "Сент-Луисом" был первым для команд после рестарта НХЛ. Перед приостановкой сезона они занимали второе и первое места в Западной конференции, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, заливщик льда простоял на воротах "Торонто" половину матча НХЛ и помог своей команде победить.

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