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7 декабря • обновлено в 14:10
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Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря - опубликовано видео

3.1т
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Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон отправил в нокаут вратаря "Каролины Харрикейнс" Петра Мразека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел во втором периоде. Мразек отмахнулся от Торнтона клюшкой, после чего нападающий ударил соперника кулаком в голову, из-за чего тот упал. Торнтон получил четырехминутный штраф, а Мразек — двухминутный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нападающему "Трактора" Александру Шарову серьезно досталось во время матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Нефтехимика". 22-летнего форварда жестко отправили в нокаут.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Место
США
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