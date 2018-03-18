Хоккейного подлизу Путина облили грязью в соцсетях

Знаменитый хоккеист сборной России Илья Ковальчук, который несколько отмечал раболепскими высказываниями в адрес Владимира Путина, нарвался на волну критики после своей агитации прийти на выборы президента России. Фанаты припомнили спортсмену то, что он живет в США и постоянно унижается перед Путиным.

"Наше будущее от каждого зависит, и мы все обязаны выбрать. Сидеть на диване легко и ничего не делать. Надо подняться, прийти на участок, проголосовать, выразить свою позицию — это очень важно", — заявил Ковальчук журналистам на одном из избирательных участков.

"Чье будущее этот феерический болван имеет в виду, свое? Моё будущее плешивый может только за*рать. Что он уже и сделал", - в сердцах отвечают фанаты в соцсетях.

Ранее российские болельщики затравили двукратного чемпиона мира за раболепское преклонение перед Путиным.