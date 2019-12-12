Хоккейная сборная Украины не доиграла матч по невероятной причине

Сборная Украины по хоккею не смогла доиграть матч против сборной Беларуси на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge из-за того, что у нее не осталось здоровых вратарей.

Как сообщает footballua.tv, Олег Петров и Богдан Дьяченко получили травмы по ходу поединка, а других голкиперов у нашей команды не осталось. Главный судья был вынужден остановить игру в третьем периоде при счете 1:4 в пользу сборной Беларуси. В итоге, Кирилл Кучер и Никита Гордюшин были вызваны в национальную команду в экстренном порядке, а сегодняшний матч против Южной Кореи был перенесен на 13 декабря.

Сборная Украины по хоккею СПОРТ bigmir)net

Участниками Euro Ice Hockey Challenge являются шесть сборных, которые разделены на две группы. В одной из них играют Украина, Беларусь и Южная Корея, а в другой – Япония, Франция и Венгрия. Победители групп сыграют в финале, вторые места – за бронзовые медали, а самые слабые команды – за пятую позицию.

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