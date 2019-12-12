Главная Новости
12 декабря • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Хоккейная сборная Украины не доиграла матч по невероятной причине

2.2т
Читать материал на украинском

Сборная Украины по хоккею не смогла доиграть матч против сборной Беларуси на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge из-за того, что у нее не осталось здоровых вратарей.

Как сообщает footballua.tv, Олег Петров и Богдан Дьяченко получили травмы по ходу поединка, а других голкиперов у нашей команды не осталось. Главный судья был вынужден остановить игру в третьем периоде при счете 1:4 в пользу сборной Беларуси. В итоге, Кирилл Кучер и Никита Гордюшин были вызваны в национальную команду в экстренном порядке, а сегодняшний матч против Южной Кореи был перенесен на 13 декабря.

Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею

СПОРТ bigmir)net

Участниками Euro Ice Hockey Challenge являются шесть сборных, которые разделены на две группы. В одной из них играют Украина, Беларусь и Южная Корея, а в другой – Япония, Франция и Венгрия. Победители групп сыграют в финале, вторые места – за бронзовые медали, а самые слабые команды – за пятую позицию.

Новости
Овечкин отправил в больницу судью из НХЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная хоккейная федерация (IIHF) не накажет Россию, несмотря на решение WADA.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Тег
Сборная Украины по хоккею
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
6
15
Смешно
0
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В хоккей играют мужчины, вы не туда полезли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Клюшки из ёлочек были?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сборная Украины по хоккею? Что это? Хотя, я ещё помню те времена, когда она выступала на чемпионатах мира. Деградировали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги