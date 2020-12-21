Хоккеисты устроили массовую драку в чемпионате Украины. Видео

В воскресенье, 20 декабря, в матче УХЛ между "Ледяными Волками" и "Соколом" случилась массовая драка, в которой приняли участие семь игроков.

Как сообщается на официальном сайте Украинской хоккейной лиги (УХЛ), за 6 минут до окончания матча при счете 4:3 в пользу второй команды канадский легионер "Волков" Шейн Хеффернан начал выяснять отношения с голкипером соперников. Это спровоцировало потасовку, в результате которой трое "Соколов" и четверо хозяев оказались на лавке штрафников.

Наиболее активное участие в конфликте принял чешский легионер "Волков" Михаэль Фолтин. Судьям пришлось своим телом защищать пострадавшего хоккеиста гостей.

Напомним, что "Сокол" совершил невероятный камбэк в киевском дерби, отыгравшись с 0:3 и закончив поединок со счетом 6:3. Это позволило им остаться на втором месте в таблице. Что касается "Волков", то они идут предпоследними, опережая "Белый Барс" только благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другой встрече 20 декабря "Кременчук" разгромил главного аутсайдера нынешнего сезона.