Хоккеиста ужаснула "кошмарная Россия": спортивные итоги 24 декабря

Канадского хоккеиста повергла в ужас "кошмарная Россия", а Свитолина произвела фурор в сети огненным видео. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 24 декабря.
Кроме того,в России готовят сенсационный бой Усика, и экс-футболист "Шахтера" отказался играть за сборную. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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