Хоккеиста НХЛ обманули в России на полтора миллиарда рублей

Российский банк обманул хоккеиста НХЛ Александра Радулова на полтора миллиарда рублей (чуть более 20 млн долларов), заявил адвокат спортсмена Сергей Ташков.

По словам Ташкова, с 2015 года Радулов переводил в банк, название которого не указывается, свою зарплату. Вскоре у банка отозвали лицензию, но руководство финансовой организации заверило Радулова, что с его деньгами все в порядке.

В этом году Радулов прилетел в Россию из Далласа, где он выступает за клуб НХЛ "Даллас Старз", и вместе с адвокатом стал разбираться с документами. Выяснилось, что банк задолжал хоккеисту 1,5 млрд рублей.

"Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать", – рассказал Ташков "360".

Адвокат отметил, что Радулов — не единственный пострадавший от рук мошенников спортсмен. Однако, по его словам, руководство банка "обработало" всех клиентов, чтобы они не заявляли в правоохранительные органы.

"Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда [рублей]", — заявил Ташков.

Адвокат отметил, что банкиры попытались угрожать Радулову — они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех его налогах в США.

"Это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги. Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: "Дураки, что ли?" Мы приняли решение это осветить", — подытожил Ташков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский защитник "Колорадо Эвеланш" из НХЛ Никита Задоров заявил, что не хочет возвращаться в Россию и планирует остаться в США после завершения карьеры.