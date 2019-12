Хоккеист сборной России получил кошмарную травму, залив все "тонной крови"

Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев получил серьезное рассечение левой руки в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Джерси".

У россиянина остался глубокий порез после контакта с коньком хоккеиста соперников Йеспера Братта в третьем периоде поединка. Михеев отправился в раздевалку сразу после столкновения и был без промедления доставлен в больницу.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn