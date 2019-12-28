Хоккеист сборной России получил кошмарную травму, залив все "тонной крови"

Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев получил серьезное рассечение левой руки в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Джерси".

У россиянина остался глубокий порез после контакта с коньком хоккеиста соперников Йеспера Братта в третьем периоде поединка. Михеев отправился в раздевалку сразу после столкновения и был без промедления доставлен в больницу.

Травма Ильи Михеева Gannett-cdn.com

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn — David Nestico (@davidnestico200) December 28, 2019

"Это ужасно. В один момент я увидел, что откуда-то на льду появилась тонна крови. Надеюсь, что он в порядке", – прокомментировал ужасную травму Михеева его партнер по команде Майкл Хатчинсон.

Главный тренер "Торонто" заявил, что россиянин останется в Нью-Джерси, пока его порез не будет полностью изучен.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный российский хоккеист Александр Овечкин грубо врезался в судью, отправив его в больницу.

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