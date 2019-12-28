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28 декабря • обновлено в 14:42
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Хоккеист сборной России получил кошмарную травму, залив все "тонной крови"

1.9т
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Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев получил серьезное рассечение левой руки в матче регулярного сезона НХЛ против "Нью-Джерси".

У россиянина остался глубокий порез после контакта с коньком хоккеиста соперников Йеспера Братта в третьем периоде поединка. Михеев отправился в раздевалку сразу после столкновения и был без промедления доставлен в больницу.

Травма Ильи Михеева

Травма Ильи Михеева

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"Это ужасно. В один момент я увидел, что откуда-то на льду появилась тонна крови. Надеюсь, что он в порядке", – прокомментировал ужасную травму Михеева его партнер по команде Майкл Хатчинсон.

Главный тренер "Торонто" заявил, что россиянин останется в Нью-Джерси, пока его порез не будет полностью изучен.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный российский хоккеист Александр Овечкин грубо врезался в судью, отправив его в больницу.

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Тема
НХЛ
Место
США
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