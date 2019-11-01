Хоккеист с украинскими корнями забил уникальный гол в НХЛ

Американский нападающий Мэттью Ткачук, выступающий за команду "Калгари Флэймз", забросил феноменальную шайбу в овертайме матча Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз".

"Нэшвилл" - "Калгари"

Игра состоялась на домашнем стадионе "Нэшвилла" "Бриджстоун-Арена" и завершилась победой "Калгари" со счетом 6:5 в овертайме. При этом любопытно, что гости ни разу за весь матч не вели в счете, а Мэттью Ткачук впервые спас свою команду за 40 секунд до окончания третьего периода, сделав счет 5:5 и переведя игру в овертайм.

Но главный шедевр форвард, у которого имеются украинские корни, сотворил в самой кульминации встречи. За секунду до конца дополнительного времени (!) Ткачук нанес гениальный бросок клюшкой между ног и принес своей команде победу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот впечатляющий бросок:

В НХЛ уже назвали шедевр Мэттью Ткачука главным претендентом на звание лучшего гола сезона.

Мэттью Ткачук - сын легендарного американского хоккеиста украинского происхождения, звезды НХЛ Кита Ткачука.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский форвард Валерий Ничушкин продлил свою унизительную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге, которая насчитывает уже 80 матчей.

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