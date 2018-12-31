Хоккеист психанул и клюшкой ''отрубил'' партнеру руку - опубликовано видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) произошел дикий эпизод. Хоккеист ударил клюшкой по руке своему одноклубнику.

В концовке поединка "Коламбуса" против "Нью-Джерси" (1:4) нападающий "жакетов" Бун Дженнер возвращаясь с неудачной смены, со всей злости шибанул клюшкой по бортику.

Удар приняла рука его одноклубника, Тайлера Мотте. Остаток игры 22-летний хоккеист провел на скамейке, держась за запястье.

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