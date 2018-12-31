МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

Хоккеист психанул и клюшкой ''отрубил'' партнеру руку - опубликовано видео

1.8тЧитать материал на украинском

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) произошел дикий эпизод. Хоккеист ударил клюшкой по руке своему одноклубнику.

В концовке поединка "Коламбуса" против "Нью-Джерси" (1:4) нападающий "жакетов" Бун Дженнер возвращаясь с неудачной смены, со всей злости шибанул клюшкой по бортику.

Удар приняла рука его одноклубника, Тайлера Мотте. Остаток игры 22-летний хоккеист провел на скамейке, держась за запястье.

Новости
Вратарь на полевого: российские хоккеисты устроили побоище во время матча — эпичное видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в матче молодежного чемпионата мира случился удивительный эпизод – абсолютно редчайший и уникальный для хоккея. Сборную России наказали дважды за один эпизод.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
6
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги