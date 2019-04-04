ХК "Донбасс" взял реванш у "Днепра" и сравнял счет в финале

В Дружковке на ледовой арене "Альтаир" прошёл второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-матч, где действующий чемпион страны донецкий "Донбасс" принимал дебютанта херсонский "Днепр". Напомним, что в первом поединке сильнее оказались херсонцы﻿ и для "Донбасса" очень важно было одержать победу в этой встрече.

Первый период матча прошёл в упорной борьбе, с небольшим преимуществом хозяев льда и с малым количеством голевых моментов. Итог этому - справедливые нули на табло.

Второй период начался с атак "Днепра" – подопечные Дмитрия Пидгурского имели множество моментов, чтобы забросить дебютную шайбу в этом матче. Но в конце периода всё перевернулось с ног на голову, Виктор Захаров за 2 минуты оформил дубль и тем самым сделал комфортное преимущество для хозяев - 2:0.

Третью 20-минутку команды провели в невысоком темпе, но за 3 минуты до конца периода "Днепр" подарил болельщикам интригу в матче - Кирилл Белоусов сократил преимущество гостей. Однако, буквально через 2 минуты Илья Коренчук точным броском снял все вопросы о победителе встречи - 3:1 в пользу дончан.

Счет 3:1 и донецкий "Донбасс" берёт уверенный реванш у противника из Херсона, сравнивая счёт в финальной серии плей-офф УХЛ - Пари-матч. Следующий матч команды проведут в Херсоне на "Фаворит-Арене" 7 апреля, начало поединка в 19:30.

"Донбасс" – "Днепр" 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Счёт в серии: 1:1

Шайбы: 1:0, Захаров (Никифоров), 37:16; 2:0, Захаров (Никифоров), 39:30; 2:1, Белоусов (Дунаев, Янишевский), 56:55; 3:1, Коренчук (Манукян), 59:03.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Гончаров - Игнатенко, Григорьев - Жовнир, Воронин - Александров; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Никифоров, Кирющенков - Разумов - Костиков, Мостовой - Карпенко - Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) - Шулешов, Матвиенко - Пугачёв, Декало - Матусевич, Зык; Золотухин - Ромащенко (А) - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Коваленко - Сирченко - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко

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