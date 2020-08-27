ХК "Донбасс" выиграл Открытый кубок-2020

Хоккейные клубы "Донбасс" и "Кременчук" в четверг, 27 августа, провели свой заключительный поединок на предсезонном турнире Открытый кубок Донбасса-2020.

Победителем стал "Донбасс", который в шестой раз добыл "золото". "Кременчук" завоевал "серебро", "Белый Барс" стал обладателем "бронзы" турнира, а "Днепр занял четвертое место.

Свой заключительный поединок на турнире команды начали на скоростях, показав, что они нацелены только на победу в этом матче. Такой настрой вылился в обилие атак как со стороны "Донбасса", так и со стороны "Кременчука". Разница была только в реализации голевых моментов - первыми забросить смогли дончане с помощью точного броска Николая Казаковцева, уйдя на первый перерыв с минимальным преимуществом.

Свое результативное слово кременчужане сказали уже на третьей минуте второго периода, когда Илья Коробов словил точную передачу от Александрова и отправил шайбу точно в девятку ворот Алексея Трифонова. Далее команды существенно усилились в обороне, не позволяя противнику забить и выйти вперед, а игра шла до первой допущенной ошибки. Равный счет на табло продержался вплоть до конца второго периода и в третьей двадцатиминутке клубы были вынуждены начинать все сначала.

Третий период прошел по сценарию второго, однако без заброшенных шайб. Команды вели обоюдоострую борьбу, но больше старались не пропустить, чем забить. Именно поэтому вязкая третья двадцатиминутка оставила равные цифры та табло и судьбу встречи должен был решить овертайм. Однако, и в дополнительном времени надежность вратарей не позволила командам отличиться и матч перешел в первую на турнире буллитную серию. В серии послематчевых бросков победный буллит на свой счет записал форвард дончан Виктор Туркин и принес победу своей команде.

"Донбасс" — "Кременчук" 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Казаковцев (Милехин, Колесниковс), 15:28;

1:1 Коробов (Александров), 23:05;

2:1 Туркин (победный буллит).

"Донбасс": Трифонов; Игнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Кутугин-Колесниковс, Монс-Туркин-Казаковцев, Кобелев-Журавлев, Валуйский-Бирюков-Сигарев, Кожевников-Григорьев, Милехин-Карамнов-Захаров, Костиков

"Кременчук": Давлетшин; Бобрусев-Григорян, Чемерилов-Серанов-Киселев, Хришпенц-Боевых, Савченко-Пукс-Созонов, Алексюк-Толстушко, Леонов-Гриценко-Ворона, Александров-Горлушко, Коробов-Дубинин-Денискин, Тютченко

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