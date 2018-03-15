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ХК "Донбасс" в финале чемпионата Украины: история выступлений

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Хоккейный клуб "Донбасс" в шестой раз в своей истории пробился в финал чемпионата Украины. Как и прошлом сезоне, за почетный трофей подопечные Сергея Витера сразятся с "Кременчуком". Первые два поединка финальной пульки пройдут в Дружковке 18 марта в 17:00 и 20 марта в 18:45. Прямые трансляции – на канале XSPORT.

Отметим, что предыдущие пять попыток стать чемпионом страны оказались удачными для ХК "Донбасс", напомнил на своей странице в Facebook президент клуба Борис Колесников.

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Первые два "золота" дончане завоевали в противостояниях с киевским "Соколом". Особо фееричной получилась дуэль в сезоне 2011/12. Тогда будущий чемпион одержал верх в шести встречах – 4:3, 4:2, 0:4, 7:5, 3:4, 5:0.

В последующих двух сезонах "Донбасс" выиграл под ноль финальные серии у двух киевских команд – "Компаньона" и "Дженералз". А в предыдущем чемпионате "Кременчук" пал под натиском дончан в шести встречах - 1:3, 4:3, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2.

Как сообщал "Обозреватель", в России глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги во время матча избил арбитра.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по хоккею" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Персона
Борис Колесников
Объект
ХК Донбасс
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