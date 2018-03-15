ХК "Донбасс" в финале чемпионата Украины: история выступлений

Хоккейный клуб "Донбасс" в шестой раз в своей истории пробился в финал чемпионата Украины. Как и прошлом сезоне, за почетный трофей подопечные Сергея Витера сразятся с "Кременчуком". Первые два поединка финальной пульки пройдут в Дружковке 18 марта в 17:00 и 20 марта в 18:45. Прямые трансляции – на канале XSPORT.

Отметим, что предыдущие пять попыток стать чемпионом страны оказались удачными для ХК "Донбасс", напомнил на своей странице в Facebook президент клуба Борис Колесников.

Первые два "золота" дончане завоевали в противостояниях с киевским "Соколом". Особо фееричной получилась дуэль в сезоне 2011/12. Тогда будущий чемпион одержал верх в шести встречах – 4:3, 4:2, 0:4, 7:5, 3:4, 5:0.

В последующих двух сезонах "Донбасс" выиграл под ноль финальные серии у двух киевских команд – "Компаньона" и "Дженералз". А в предыдущем чемпионате "Кременчук" пал под натиском дончан в шести встречах - 1:3, 4:3, 1:3, 1:2, 4:1, 1:2.

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