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5 марта • обновлено в 19:19
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ХК "Донбасс" соболезнует: умерла мать Бориса Колесникова

1.5т
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5 марта 2020 года семья президента хоккейного клуба "Донбасс" Бориса Колесникова понесла тяжелую утрату – перестало биться сердце матери Бориса Викторовича Нели Львовны.

OBOZREVATEL, менеджмент ХК "Донбасс", тренерский штаб и игроки основной, а также детских команд выражают самые искренние соболезнования семье Бориса Колесникова.

Память о Неле Львовне навсегда останется в сердцах родных и близких.

Скорбим вместе с вами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Борис Колесников
Тег
ХК Донбасс
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