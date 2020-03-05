ХК "Донбасс" соболезнует: умерла мать Бориса Колесникова

5 марта 2020 года семья президента хоккейного клуба "Донбасс" Бориса Колесникова понесла тяжелую утрату – перестало биться сердце матери Бориса Викторовича Нели Львовны.

OBOZREVATEL, менеджмент ХК "Донбасс", тренерский штаб и игроки основной, а также детских команд выражают самые искренние соболезнования семье Бориса Колесникова.

Память о Неле Львовне навсегда останется в сердцах родных и близких.

Скорбим вместе с вами.

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