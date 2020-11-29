ХК 'Донбасс' разгромил 'Ледяных Волков'

28 ноября, в Броварах состоялся первый поединок 12-го тура УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" противостояли "Донбассу". Перед этим, во всех 17 очных встречах между этими командами донецкие хоккеисты добыли победы. Поэтому сегодня хозяева площадки хотели подправить эту печальную для них статистику.

Стартовые минуты матча обе команды начали в неторопливом темпе. Два первых по-настоящему голевых момента возникли у ворот именно "Донбасса". Вначале Панков, а затем и Шабанов пытали свое счастье у владений Трифонова, но оба раза кипер гостей забирал шайбы.

Гости ответили несколькими продолжительными атаками и опасными бросками, с которыми не без труда справился Стельмах. Вначале он отбил с близкого расстояния шайбу Туркина, а затем дважды спас от бросков Монса. Ближе к середине периода "Донбасс" все больше и больше завладел инициативой, вынуждая "Волков" играть вторым номером. На 10 минуте Стельмах вновь спас хозяев площадки после двойного броска от форвардов "Донбасса".

До перерыва обе команды обменялись опасными моментами, в которых героями стали вратари. Откатав ничью в первом периоде, команды ушли на перерыв.

Вторую двадцатиминутку активно начали гости. За полторы минуты, вратарь "Волков" Стельмах трижды спасал команду от пропущенной шайбы. Но на 26 минуте хоккеисты "Донбасса", играя в большинстве, все же смогли распечатать ворота киевской команды. Шайбой отметился Сигарев с передачи Коренчука. Правда, стоит отметить, что перед пропущенным голом у "Волков" было два момента, которые не реализовал их форвард Панков.

После заброшенной шайбы донецкие хоккеисты еще больше усилили натиск на ворота Стельмаха и уже на 35 минуте они вели со счетом 3:0. Первым своим хет-триком в составе дончан отметился Сигарев, при двух ассистах Шишлянникова. Стоит отметить, что третий гол "Донбасс" забил благодаря прессингу в зоне соперника, после чего защита "Волков" ошиблась, а гости умело этим воспользовались.

Под конец периода Костиков забросил четвертую шайбу, но вновь перед этим вратарь "Донбасса" Трифонов дважды спас гостей от пропущенного гола. На заключительный перерыв команды уходили со счетом 4:0 в пользу дончан.

В третьем периоде сценарий игры не изменился. Гости продолжали наседать на ворота "Волков" и уже на 42 минуте Сигарев оформил покер, а еще ближе к середине он оформил пента-трик с четвертого по счету ассиста Шишлянникова.

До конца игры счет на табло, благодаря блистательным сейвам второго кипера "Волков" Макаренко не изменился – 6:0 и "Донбасс" добыл очередную победу.

"Ледяные Волки" - "Донбасс" 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Сигарев (Коренчук), 25:14; 0:2 – Сигарев (Шишлянникос– Журавлев), 31:10; 0:3 – Сигарев (Шишлянников), 34:54; 0:4 – Костиков (Колесниковс - Разумов), 37:40; 5:0 – Сигарев (Шишлянников - Бирюков), 41:04; 0:6 – Сигарев (Шишлянников – Бирюков); 49:53;

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Лучников - Фолтин, Неверов - Сысоев, Карпов; Шабанов (К) - Сурин - Панков (А), Кича - Шапиро - Андрющенко, Булах - Борисов - Найдёнов, Владимирский.

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Григорьев - Колесниковс, - Садовиков; Милёхин - Туркин - Монс, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костиков.