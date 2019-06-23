ХК "Донбасс" примет Континентальный кубок-2020

В пятницу, 21 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2019/20.
На совещании были утверждены окончательные составы групп. Семикратный чемпион Украины донецкий "Донбасс" стартует со второго этапа.
После успешного проведения турниров Континентального кубка в Донецке, впервые с 2013 года хоккейный клуб "Донбасс" выборол право проведения раунда клубного турнира IIHF.
УХЛ
На встрече интересы украинской стороны представляли генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко и исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.
Матчи второго раунда группы C Континентального кубка-2020 пройдут с 18 по 20 октября на льду арены "Терминал" в Броварах.
Второй раунд. Группа С. 18 – 20 октября. Бровары, Украина
1. "Мого" (Рига, Латвия)
2. "Донбасс" (Донецк, Украина)
3. "Корона" (Брашов, Румыния)
4. Победитель группы А
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