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ХК "Донбасс" примет Континентальный кубок-2020

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В пятницу, 21 июня, в венгерском Будапеште состоялась встреча представителей клубов-участников Континентального кубка IIHF сезона-2019/20.

На совещании были утверждены окончательные составы групп. Семикратный чемпион Украины донецкий "Донбасс" стартует со второго этапа.

После успешного проведения турниров Континентального кубка в Донецке, впервые с 2013 года хоккейный клуб "Донбасс" выборол право проведения раунда клубного турнира IIHF.

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ХК "Донбасс" примет Континентальный кубок-2020

УХЛ

На встрече интересы украинской стороны представляли генеральный директор ХК "Донбасс" Федор Ильенко и исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Матчи второго раунда группы C Континентального кубка-2020 пройдут с 18 по 20 октября на льду арены "Терминал" в Броварах.

Второй раунд. Группа С. 18 – 20 октября. Бровары, Украина

1. "Мого" (Рига, Латвия)

2. "Донбасс" (Донецк, Украина)

3. "Корона" (Брашов, Румыния)

4. Победитель группы А

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Тема
Континентальный кубок
Тег
ХК Донбасс
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