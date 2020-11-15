ХК "Донбасс" отыгрался с 0:2 и одолел "Днепр" в УХЛ Париматч. Видео

15 ноября, в Дружковке состоялся центральный поединок 8-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) Париматч между "Донбассом" и "Днепром".

После поражения от "Краматорска" "щуки" были по-спортивному злые и настроенные на победу в матче 8-го тура. Такой настрой сходу вылился в две заброшенные шайбы - в середине периода с разницей в 2 минуты отличились Павел Воробьев и Сергей Афанасьев. Таким образом, на первый перерыв клубы ушли с преимуществом херсонского клуба.

После проигранного первого периода на старте второго дончане все силы бросили в атаку, чтобы отыграть пропущенные голы. Сначала Олег Шишлянников на первой же минуте периода реализовал большинство, а спустя 10 минут Андрей Бирюков красиво прошил Александра Хомутова и установил счет 2:2 на табло.

Третью двадцатиминутку дончане снова начали с быстрой заброшенной шайбы - уже на первой минуте периода снова отличился Олег Шишлянников, впервые выведя донецкий клуб вперед. После этого команды обменялись голами - с разницей в 30 секунд хет-трик сделал Олег Шишлянников, а потом отставание до минимального у "щук" сократил Александр Каракулько.

За три минуты до конца периода Николай Казаковцев забросил первую шайбу в текущем сезоне, а спустя две минуты "щуки" сняли вратаря и реализовали свое преимущество, сделав счет 5:4 на табло. Однако, за 15 секунд до конца периода Евгений Монс отправил шайбу в пустые ворота херсонцев и установил окончательный счет в матче - 6:4.

Отметим, что восьмая победа кряду позволила "Донбассу" закрепиться на первом месте в таблице с 16 очками и опередить "Кременчук" на 2 балла.

"Донбасс" - "Днепр" 6:4 (0:2, 2:0, 2:4)

Шайбы: 0:1 Воробьев (Гасников, Вишняков), 08:22; 0:2 Афанасьев (Макаров, Вишняков), 10:57; 1:2 Шишлянников (Бирюков, больш.), 21:03; 2:2 Сигарев (Шишлянников), 33:13; 3:2 Шишлянников (Сигарев, Кобелев), 40:59; 4:2 Шишлянников (Сигарев, Бирюков, больш.), 51:21; 4:3 Каракулько (Кругляков, Целогородцев), 51:50; 5:3 Казаковцев (Разумов, Монс), 56:25; 5:4 Афанасьев (Вишняков, Каракулько), 58:19; 6:4 Монс (Туркин, Кобелев), 59:45

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (К) - Журавлёв, Кожевников - Кобелев, Кутугин - Колесниковс, Садовиков - Трандафилов; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв, Милёхин - Буценко - Коренчук (А), Пересунько - Разумов - Костиков.

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев - Декало, Макаров (К) - Афанасьев (А), Матусевич - Ратушный, Кругляков; Зайцев - Крысанов - Швецов, Вишняков - Гасников - Воробьёв, Каракулько - Чернышенко - Целогородцев (А), Брага.