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ХК "Донбасс" обыграл "Кременчук" и увеличил отрыв в финале УХЛ

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Во вторник 20 марта "Донбасс" на домашней арене "Альтаир" в Дружковке во второй раз принимал "Кременчук" в рамках финала Украинской хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Старт матча во многом стал повторением воскресной игры - вязкое начало с небольшим количеством моментов с обеих сторон. И гол случился также только в концовке периода - четвертое звено дончан смогло завладеть шайбой у ворот Виталия Власенко, после чего Вадим Мазур выдал передачу на Дениса Мостового, который в касание переправил игровой снаряд в сетку.

Второй период получился для "Кременчука" и вовсе нокаутирующим: уже на 4-й минуте Денис Мостовой и Вадим Мазур убежали в контратаку, в которой восемнадцатый номер дончан оформил дубль, затем в середине двадцатиминутки Илья Коренчук запустил к чужим воротам Сергея Кузьмика, который не оставил шансов киперу "горожан". В концовке же периода "Кременчук" и вовсе пропустил двойной удар - сначала лучший снайпер плей-офф Виктор Захаров точным броском завершил комбинацию с участием Виталия Ляльки и Андрея Денискина, а спустя менее одной минуты Александр Костиков после передачи Ивана Савченко не только довел счет до 5:0, но и оформил первый гол для своего звена - в этом периоде каждая пятерка "Донбасса" отметилась заброшенной шайбой.

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Старт заключительного отрезка матча получился для "Донбасса" крайне сложным - подопечные Сергея Витера были вынуждены играть в меньшинстве, и отсутствие игрока, который мог бы начать прессинг Богдана Наливайко у синей линии, сказалось - защитник "горожан" прервал "сухую" серию Богдана Дьяченко, которая продлилась 132:28 секунд. Заброшенная шайба придала сил хоккеистам "Кременчука", которые смогли к шестой минуте сквитать вторую шайбу - с передачи Богдана Наливайко Руслан Ефимочкин забросил первую шайбу в плей-офф. Почти сразу после этого уже у дончан также появился шанс отличиться в большинстве. Забегая вперед, сделать это "Донбассу" удалось благодаря точному броску Никита Коваленко, который отправил шестую шайбу в ворота "Кременчука" и вторую - в ворота Никиты Петленко. Преимущество "Донбасса" в четыре шайбы продлилось недолго - Антон Бойков с передачи Севастьяна Карпенко во второй раз реализовал большинство своей команды. Больше ни одной из команд не удалось изменить счет на табло - подопечные Сергея Витера уверенно довели встречу до победы.

Таким образом "Донбасс" может в хорошем расположении духа отправляться в Кременчуг, где уже 23 марта состоится третий матч финальной серии второго сезона Украинской хоккейной лиги.

"Донбасс" - "Кременчук" - 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Счет в серии - 2:0

Шайбы: 1:0 Мостовой (Мазур, Свищев), 15:56, 2:0 Мостовой (Мазур), 23:24, 3:0 Кузьмик (Коренчук), 30:52, 4:0 Захаров (Лялька, Денискин), 35:07, 5:0 Костиков (Савченко, Коваленко), 35:59, 5:1 Наливайко (Чернышенко - больш.), 40:54, 5:2 Ефимочкин (Рубан), 46:01, 6:2 Коваленко (Костиков, Савченко - больш.), 49:16, 6:3 Бойков (Карпенко, Толстушко - больш.), 52:48.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Денискин, Игнатенко - Шпак; Савченко - Коваленко - Костиков, Жовнир - Ордынский; Свищев - Мазур - Мостовой, Григорьев - Фирсов.

Кременчук: Власенко (с 35:07 - Петленко); Бойков (А) - Карпенко (К) - Чорный, Козачук - Толстушко; Алексанян-Петрович - Чернышенко (А) - Рубан, Грицких - Наливайко; Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Савицкий - Горлушко; Сеник - Ефимочкин - Полищук.

Как сообщал "Обозреватель", российские хоккеисты прямо во время матча избили судью.

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Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина
Объекты
ХК ДонбассХК Кременчук
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