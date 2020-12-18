ХК "Донбасс" и фонд Бориса Колесникова вручили детям Донецкой области 62 000 подарков

Всесторонняя поддержка молодого поколения и забота о детях – одни из основных направлений работы хоккейного клуба "Донбасс" и Благотворительного фонда Бориса Колесникова. Именно с этими целями на протяжении семи лет клуб и фонд поздравляют детей Донецкой области с Днем Святого Николая, а также новогодними праздниками.

2020 год не стал исключением. Представители ХК "Донбасс" и Фонда Бориса Колесникова посетили школы и детдома Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска, Николаевки, Александровского, Покровского и Константиновского районов и вручили детям 62 000 сладких наборов. Шоколадные презенты также получили учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки.

Дети остались довольны подарками ХК "Донбасс"

Представители донецкого клуба и фонда не забыли и о тех, кто воспитывает молодое поколение – 7 000 новогодних подарков получили педагоги региона. Еще 1 300 сладких наборов благотворители передали детям из многодетных и малообеспеченных семей Закарпатья.

"Мой Фонд и хоккейный клуб продолжают оказывать поддержку юным землякам, дарить им минуты радости и волшебства. Сейчас для всех очень важно понимать, что в жизни есть временные трудности, но есть и вечные истины. И в этом я вижу огромный смысл Дня святого Николая – порадовать и поощрить детей, пожелать людям счастья в будущем году и вселить уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности. Верю, что 2021-й принесет нам здоровье, благополучие, мир и добро", – говорит Борис Колесников, президент ХК "Донбасс".

Благотворительная акция проходит уже седьмой год подряд ХК "Донбасс"

Отметим, что за семь лет реализации социальной инициативы подарки получили около полумиллиона детей из Донецкой области.

"Начиная с 2013 года, игроки "Донбасса" принимают участие в этой социальной акции – каждый год встречи с детьми по-особенному волнительны и приятны, – рассказал капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров. – Мы дарим ребятам нашу любовь и внимание, а они, в свою очередь, делятся искренними эмоциями и настоящим счастьем. Благодаря нашему президенту Борису Викторовичу Колесникову, сегодня детских улыбок на 62 тысячи стало больше".

Игроки "Донбасса" вручают подарок ребенку ХК "Донбасс"

"Каждый ребенок с нетерпением ждет Нового года и, конечно же, подарков, – отметил нападающий ХК "Донбасс" Николай Казаковцев. – Сегодня мы смогли подарить маленькое чудо тысячам детей Донецкой области. Но главное – это забота и внимание, которые проявляет ХК "Донбасс" и Благотворительный фонд. Именно это залог успешного воспитания молодого поколения".

Игроки "Донбасса" с подарками ХК "Донбасс"

"Мы признательны и благодарны представителям Фонда Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" за то, что в непростое для страны и всего мира время они оказали огромную поддержку нашим ученикам. В этом году поздравление ко Дню Святого Николая имело для нас особый смысл. Мы принимаем пожелания и подарки для детей как частицу общечеловеческих ценностей, как добрый знак того, что нет ничего важнее, чем своевременная поддержка и участие друзей. Пусть тепло и радость, которое они несут нашим ребятам, приумножатся в их жизнях, все будут здоровы и счастливы", – подчеркивает Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6.

Вручение подарков в канун новогодних праздников – это один из многочисленных социальных проектов, которые реализуют благотворительный Фонд и хоккейный клуб "Донбасс". Уже стало доброй традицией совместное поздравление детей Донецкой области с Днем знаний, организация экскурсионных поездок по Украине и посещением знаковых спортивных матчей, техническое оснащение учебных заведений в рамках регионального проекта "Давай, вболівай!", а также другие акции и инициативы.