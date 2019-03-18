ХК "Днепр" всухую обыграл "Кременчуг" и сравнял счет в серии в УХЛ

18 марта в Херсоне состоялся четвёртый поединок полуфинальной серии УХЛ-Пари-Матч между "Днепром" и "Кременчуком". Перед этим матчем кременчужане вели в серии со счётом 2:1. Поэтому "щукам" было жизненно важно обыграть оппонента на своём льду, чтобы в дальнейшем сохранить шанс на ошибку.

Стартовый период прошёл под аккомпанемент атак кременчужан. Как ни старались подопечные Александра Савицкого, но пробить Олега Петрова им не удавалось. "Днепр" лишь изредка отвечал сопернику, и преимущественно это было в результате контригры. Одна из быстрых атак принесла дивиденды херсонцам на экваторе второй 20-минутки. Отличную многоходовку Дунаев-Бондаренко точным броском завершил Алексей Янишевский – 1:0.

Хозяева поверили в себя и заиграли гораздо настырнее. "Кременчук" никак не мог пробить массированную оборону противника, из-за чего начал нервничать. Это привело к частым нарушениям и ненужным фолам, один из которых закончился удалением Глеба Кривошапкина до конца встречи. Без одного из ведущих форвардов и в меньшинстве гости пропустили дважды. В течение 30 секунд дубль оформил Кирилл Бондаренко – 3:0.

Херсонский клуб удержал победу, при этом оставил свои ворота в неприкосновенности. Команда Дмитрия Пидгурского сравнивает счёт в полуфинальной серии – 2:2. Теперь команды проведут пятый поединок в Кременчуге 21 марта. Начало игры в 18:30, прямая трансляция на телеканале XSPORT.

"Днепр" – "Кременчук" 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Счёт в серии: 2:2

Шайбы: 1:0 Янишевский (Бондаренко, Дунаев), 32:33. 2:0 Бондаренко (Янишевский, Дунаев - больш.), 51:22. 3:0 Бондаренко (Дунаев, - больш.), 51:51.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов (А) - Шулешов, Матвиенко - Пугачёв, Декало - Сирченко, Матусевич - Кругляков; Коваленко - Золотухин - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Зык - Ромащенко (А) - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко.

"Кременчук": Гордюшин (Бояршинов); Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц, Шпак - Боевых, Роганов - Варивода; Киселёв - Фурса - Зайцев, Тютченко (А) - Шиманский - Ворона, Савченко - Красильников - Чорный, Ефимочкин - Кривошапкин (А) - Гриценко (К).

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