Хет-трик Емелина не спас "Ледяных Волков" от поражения в Херсоне

5 ноября, в Херсоне состоялся заключительный поединок четвертого тура, в котором "Днепр" сыграл против киевских "Ледяных Волков". В прошлом сезоне во всех очных поединках "регулярки" команда Пидгурского добыла победы над киевским клубом. Поэтому явным фаворитом в сегодняшней встрече по праву считались херсонские "щуки".

Но киевская команда явно удивила хозяев. За первые три минуты хоккеисты "Ледяных Волков" заставили трижды по-настоящему вступить в игру кипера "Днепра" Хомутова. Кроме того, гости за счет своего высокого прессинга в зоне херсонцев не давали тем развивать атаки и даже доходить до нейтральной зоны.

И тем не менее, первый в счете повел "Днепр" - на экваторе первого периода "щукам" удалось провести свою первую осмысленную атаку и Гасников с передачи Каракулько забил гол. Несмотря на пропущенный гол, гости моментально отыгрались - Лучников бросил, а Емелин удачно подставил клюшку и переправил шайбу за спину Хомутова.

После пропущенной шайбы "днепряне" заиграли более активней и агрессивней впереди, заставив "Волков" играть вторым номером. Теперь уже вратарь гостей все чаще и чаще демонстрировал свое мастерство. Казалось, что "Днепр" вот вот и должен забросить, но все случилось по-другому. Под конец периода "Волки" сумели реализовать большинство, а Емелин смог записать на свой счет дубль в дебютном матче за киевский клуб.

Первые пять минут второго периода прошли в равной борьбе, но постепенно инициативой завладели хоккеисты "Днепра", которые все чаще выкатывались на убойные позиции и расстреливали ворота гостей с близкого расстояния. На 32 минуте, херсонцы все же смогли реализовать свои моменты и дважды забросить. Вначале Гасников во второй раз пробил вратаря киевлян, а потом в быстрой контратаке Зайцев забросил третью шайбу.

Третий период активно начали "щуки" - уже на 46 минуте они смогли реализовать большинство усилиями мощного удара с дальней дистанции от Макарова. Но спустя 4 минуты "Волки" смогли реализовать свое большинство - хет-триком в этом матче отметился Емелин.

После седьмой шайбы, игра выровнялась. Равное количество опасных моментов начали возникать возле ворот обеих команд. Благодаря остроте атак клубы смогли обменяться заброшенными шайбами - вначале Швецов с передачи вратаря "щук" забил в пустые ворота, после того, как "Волки" заменили вратаря на шестого полевого игрока. А затем уже гости, за 8 секунд до конца смогли сократить расстояние к минимуму – 5:4. С таким счетом команды и завершили поединок.

"Днепр" - "Ледяные Волки" 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Гасников (Каракулько - Афанасьев), 09:07; 1:1 – Емелин (Лучников), 10:04; 1:2 – Емелин (Сурин), 16:45; 2:2 – Гасников (Вишняков - Каракулько), 31:09; 3:2 – Зайцев (Дорофеев), 31:53; 4:2 – Макаров (Воробьев), 45:29; 4:3 – Емелин (Панков), 49:54; 5:3 – Швецов (Хомутов), 59:30; 5:4 – Шапиро (Лучников - Абаджян), 59:52.

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев - Декало, Ратушный - Макаров (К), Матусевич - Афанасьев (А), Мельник - Кругляков; Швецов - Крысанов - Зайцев, Вишняков - Гасников - Каракулько, Тимченко - Воробьёв - Целогородцев, Брага - Чернышенко - Ганута.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Лучников - Неверов, Фроленко - Сысоев; Панков (А) - Сурин - Емелин, Шабанов - Шапиро - Абаджян, Борисов - Болотин - Андрющенко, Булах.