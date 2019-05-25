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"Го*ном не пахнет": хоккеист сборной России оценил провал команды на ЧМ

"Го*ном не пахнет": хоккеист сборной России оценил провал команды на ЧМ
Спортсмен не смог подобрать других слов
4.4тЧитать материал на украинском

Защитник сборной России Никита Задоров оценил поражение в полуфинале чемпионата мира от Финляндии хоккейной поговоркой.

"Михаил Сергачев сказал, что мы пропустили глупый гол, а финнам повезло. Согласен ли я с этим? В хоккее есть поговорка: "Гол говном не пахнет". Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила", - цитирует игрока СЭ.

По мнению хоккеиста команда разочарована результатом.

"Конечно, результат сегодня не тот, на который мы надеялись, но все ребята бились до последнего. Игра сложилась для нас неудачно. Завтра выйдем на лед с другим настроем, будем биться за бронзу", - подытожил россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала в Братиславе между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
В усьому винен тренер - не випустив на лід найкращого форварда - вову, який закидає по 8 шайб за гру.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стадо расейских дегенератов блеет и верещит в комментариях! Эти подонки, как и их сборная жидко обосрались! Негодяи - вы настолько ничтожества, что вас даже с вашей позорной сборной сравнивать противно! Так может только негодяй поступать - обосраться и потом своим же дерьмом мазать все вокруг! Сам воняет - и других вымажу! Тьху, скоты! В, тупые ублюдки, все время ноете про дешевое вЯличие расеи и особенно в хоккее! Мы НИКОГДА хоккей не культивировали! Вообще никогда! Ни в составе СССР - тогда был только киевский Сокол - одна команды в Украине!!! Ни сегодня. Нам хоккей не интересен вообще. Так что вы, ублюдки тупые, нас спрашиваете про сборную Украины? Это не мы бездарно обделались! Это вы по уши в дерьме, твари!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Тебя первым русский в очко отпорол?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хто про шо - Кацап про говно! Это их скрепный материал, суть самого внутреннего мира этих тварей!
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