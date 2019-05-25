"Го*ном не пахнет": хоккеист сборной России оценил провал команды на ЧМ

Защитник сборной России Никита Задоров оценил поражение в полуфинале чемпионата мира от Финляндии хоккейной поговоркой.

"Михаил Сергачев сказал, что мы пропустили глупый гол, а финнам повезло. Согласен ли я с этим? В хоккее есть поговорка: "Гол говном не пахнет". Гол есть гол. Как Финляндия играла, так и забила", - цитирует игрока СЭ.

По мнению хоккеиста команда разочарована результатом.

"Конечно, результат сегодня не тот, на который мы надеялись, но все ребята бились до последнего. Игра сложилась для нас неудачно. Завтра выйдем на лед с другим настроем, будем биться за бронзу", - подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала в Братиславе между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

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