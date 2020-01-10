Голкипер забил невероятным ударом от своих ворот в матче НХЛ – опубликовано видео

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне забил невероятный гол ударом через все поле в матче НХЛ против "Чикаго", который закончился победой его команды со счетом 5:2.

Как сообщает YahooSports, в самом конце третьего периода Ринне оказался с шайбой возле своих владений и запустил ее в сторону пустых ворот соперников, которые решили поменять своего голкипера на полевого игрока, чтобы создать численное преимущество в атаке.

"Чикаго" против "Нэшвилла"

GOALIE GOAL pic.twitter.com/STSzMhd1lW — Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) January 10, 2020

Финн стал лишь седьмым хоккеистом в этом амплуа в истории НХЛ, которому удалось забить в пустые ворота в этом соревновании. Только у канадца Мартина Бродера на счету больше одной шайбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский хоккеист "Оттавы" Колин Уайт шокировал комментаторов матча НХЛ против "Тампа-Бэй", забив головой.

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