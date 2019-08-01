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"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это

1.5т Читать материал на украинском

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин восхитился изменениями в России за последние года и стал жертвой оскорбительных комментариев в сети.

Путин и Овечкин

Путин и Овечкин

"Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живёт, ничего не изменилось. В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть своё мнение. Агент Панарина работает в ЦРУ? Я не работаю там, ничего не могу сказать", — цитирует Овечкина Чемпионат.

Юзеры не смогли простить таких слов члену Путин-тим.

"Хорошо подлизал, как обычно в принципе", "Думал светит солнце, ан нет, это Овечкин хорошо полирнул", "Скользкий тип, сам сидит во враждебных США, а такой лизун оказался", - гнобят хоккеиста пользователи интернета.

"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
"Глубоко лизнул": Овечкин восхитился путинской Россией и поплатился за это
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"Будет кабздец": звезда сборной РФ пришел в ужас из-за Путина и россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Панарин жестко раскритиковал президента России Владимира Путина за нежелание покинуть свой пост. Кроме того, он развенчал кремлевский миф о том, что спорт должен быть вне политики.

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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Очень важная новость, особенно для хоккейной державы Украины
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
вот про кого Шнур поёт! УУУУУУУУУУЕБАН! )))))
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CARGO 100
CARGO 100
Удалили коммент? Ну ладно. С Тогда с другой темы: Яннины Соколовой ... "Путин – мужик, либералы – п*дорасы." +100
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