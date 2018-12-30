Главные пропагандисты Кремля испугались показать Путина на хоккее

Главный российский пропагандистский телеканал Russia Today не стал показывать выход президента России Владимира Путина на площадку в хоккейном матче "Ночной лиги".

Владимир Путин RT

Товарищеская игра между известным российскими хоккеистами и политиками состоялась 29 декабря на ГУМ-катке на Красной площади.

В сюжете о матче авторы обрезали выход главы РФ на лед, чтобы не показать возможный казус с президентом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, год назад на таком же мероприятии Путин рассмешил соцсеть падениями и ляпами в хоккейном матче. Видео игры выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, вызвав волну насмешек среди пользователей.

Позже сеть взорвали фотожабы на падение Путина в хоккейном матче.