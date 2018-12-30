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Главные пропагандисты Кремля испугались показать Путина на хоккее

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Главный российский пропагандистский телеканал Russia Today не стал показывать выход президента России Владимира Путина на площадку в хоккейном матче "Ночной лиги".

Владимир Путин

Владимир Путин

RT

Товарищеская игра между известным российскими хоккеистами и политиками состоялась 29 декабря на ГУМ-катке на Красной площади.

В сюжете о матче авторы обрезали выход главы РФ на лед, чтобы не показать возможный казус с президентом.

Главные пропагандисты Кремля испугались показать Путина на хоккее

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, год назад на таком же мероприятии Путин рассмешил соцсеть падениями и ляпами в хоккейном матче. Видео игры выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, вызвав волну насмешек среди пользователей.

Позже сеть взорвали фотожабы на падение Путина в хоккейном матче.

Персоны
Владимир ПутинСергей Шойгу
Место
РоссияМосква
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А пэтро всё в литербол выигрывает))))))))
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Захаров Дмитрий, завидуешь?
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