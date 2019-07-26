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"Главное событие": ХК "Донбасс" показал будущих чемпионов

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Чемпион Украины по хоккею ХК "Донбасс" похвастался историческим событием в жизни клуба.

Президент сильнейшей команды страны Борис Колесников на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фото тренировочного занятия юных хоккеистов.

"Встречайте, главное событие сезона в академии ХК "Донбасс" – новички нашей ледовой школы 2013-15 годов рождения провели свою первую тренировку на арене "Альтаир"! Вот так начинают чемпионы!" – подписал снимки Колесников.

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Отметим, что самая многочисленная в Украине ледовая детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс" продолжает набор детей 2009-2015 годов рождения в отделения хоккея и фигурного катания.

Обучение в ДЮСШ ХК "Донбасс" проводится на бесплатной основе. Все расходы по аренде льда, оплате работы тренерского штаба, участии команд во всеукраинских и международных соревнованиях берет на себя ХК "Донбасс".

Осуществляется бесплатный трансфер на тренировки из городов Краматорск, Константиновка, Славянск, Бахмут, Покровск, Торецк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина показала исторический результат на Универсиаде в Неаполе.

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Персона
Борис Колесников
Тег
ХК Донбасс
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