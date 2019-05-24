ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

Где смотреть онлайн хоккей Россия – Финляндия: расписание трансляций 1/2 финала чемпионата мира

4.6тЧитать материал на украинском

Сборные России и Финляндии сразятся в битве за путевку в финал чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.

Команды встретятся на льду "Ондрей Непела Арена" в Братиславе в субботу, 25 мая. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

На украинском ТВ встречу можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT. Кроме того, трансляцию из Братиславы проведут российский общенациональный Первый канал и белорусский вещатель "Беларусь 5".

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2019: где смотреть, результаты, расписание, таблицы

Россия – Финляндия

Россия – Финляндия

ФХР

Отметим, что накануне первенства мира команды встречались в рамках Евротура. Тогда победу одержали финские хоккеисты – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
ХОККЕЙ - игра "швидкая", не для тупорезов хохлацких.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения