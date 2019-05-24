Где смотреть онлайн хоккей Россия – Финляндия: расписание трансляций 1/2 финала чемпионата мира

Сборные России и Финляндии сразятся в битве за путевку в финал чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.

Команды встретятся на льду "Ондрей Непела Арена" в Братиславе в субботу, 25 мая. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Финляндия. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

На украинском ТВ встречу можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале XSPORT. Кроме того, трансляцию из Братиславы проведут российский общенациональный Первый канал и белорусский вещатель "Беларусь 5".

Россия – Финляндия ФХР

Отметим, что накануне первенства мира команды встречались в рамках Евротура. Тогда победу одержали финские хоккеисты – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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